У спикера Госдумы появится советник по юридическим вопросам

Владимир Плигин Сергей Портер / Ведомости

Бывший депутат и руководитель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин («Единая Россия») станет советником спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к думскому руководству. Один из источников напомнил, что Плигин с Володиным «давно знают друг друга и спикер очень ценит его знания и опыт».

Ожидается, что назначение Плигина советником на общественных началах будет подписано Володиным в субботу, 17 марта. Экс-депутат пока не ответил на звонки «Ведомостей».

Плигин будет координировать экспертные советы, в частности Совет по законотворчеству, заниматься юридическими вопросами. Среди советников Володина на общественных началах – политологи Алексей Чадаев, Дмитрий Бадовский, телеведущий Иван Демидов, представитель Русской православной церкви Александр Щипков.

После ухода из Думы (на думских выборах седьмого созыва Плигин оказался на пятом месте в региональной группе единороссов по Санкт-Петербургу и не смог избраться в парламент) СМИ прочили экс-депутату должность руководителя Федеральной службы судебных приставов, замминистра юстиции, замначальника управления президента по внутренней политике. В Высшем совете партии Плигин курирует рабочую группу по развитию политической системы и госстроительству.