Генсек НАТО объявил о мерах в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Yves Herman/REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, посвященной реакции на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, объявил, что военный альянс вышлет семь сотрудников постпредства России при НАТО в Брюсселе. «Сегодня я отозвал аккредитацию семерых сотрудников русской миссии», - заявил Столтенберг.

Помимо этого «в ответ на первое применение химического оружия на территории НАТО» России будет отказано в аккредитации еще трех сотрудников, а максимальный размер миссии уменьшен на 10 человек до 20. «Это продемонстрирует России, что у ее неприемлемого и опасного поведения есть цена и последствия», - сказал генсек НАТО. В то же время, подчеркнул он, «у России останется дипломатическая миссия при НАТО, и размер этой миссии достаточен, чтобы содействовать диалогу между НАТО и Россией».

НАТО не меняет общую политику в отношении России, подчеркнул Столтенберг. Альянс, по его словам, сохранит показавший свою эффективность «двойной подход» к взаимоотношениям с Россией - «сочетание мощного сдерживания с диалогом, включая подготовку новой встречи совета Россия - НАТО».

По мнению генерального секретаря, Россия, начиная с «аннексии Крыма», недооценивала единство НАТО и получила в качестве ответа «самое большое усиление альянса со времен холодной войны». «Я не думаю, что Россия ожидала этого», - отметил он.