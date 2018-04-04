При пожаре в торговом центре в Москве погиб человек

Медицинский вертолет у торгового центра "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, где в результате пожара погиб один человек Валерий Шарифулин/ТАСС

В результате пожара в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек, трое сотрудников Федеральной противопожарной службы пострадали. Об этом сообщил руководитель управления МЧС по Москве Илья Денисов, передает «РИА Новости».

По словам Денисова, погибший был сотрудником торгового центра. «Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — уточнил собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что огонь в ТЦ «Персей» уже полностью потушен. Площадь пожара составила около 80 кв. м.

Последний раз торговый центр проверялся в марте. Тогда нарушений, которые могли отразиться на сегодняшнем пожаре, найдено не было, уточнили в МЧС.

На нескольких улицах около ТЦ перекрыто движение. «Сейчас перекрыты улицы Малая Семеновская, Семеновский переулок, улица Измайловская. Объезжайте. На месте работают оперативные службы», - говорится в Twitter столичного Центра организации дорожного движения. Из-за пожара также приостановлено движение трамваев №2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади, отмечается в микроблоге Мосгортранса.

На место пожара выехала группа следователей и криминалистов, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Позже ведомство сообщило, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

В детском торговом центре "Персей" на Малой Семеновской, 28 произошло возгорание. Сейчас перекрыты ул. Малая Семёновская, Семёновский переулок, ул. Измайловская. Объезжайте! На месте работают оперативные службы. pic.twitter.com/yDGXJSJoEN — ЦОДД (@gucodd) April 4, 2018

На месте происшествия организована работа следственной группы. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается точное число людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия, отмечается в сообщении.

«Персей для детей» - четырехэтажный торговый центр, расположенный в Москве по адресу: Малая Семеновская ул., 28. В ТЦ продаются товары для детей, на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Сообщения о пожаре в здании поступили в МЧС в 12.32 мск. По предварительным данным, огонь распространился на четвертом этаже торгового центра. Загорелся склад, уточнял собеседник «РИА Новости». Пожар получил второй (повышенный) ранг сложности.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях