При пожаре в торговом центре в Москве погиб человек
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В результате пожара в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек, трое сотрудников Федеральной противопожарной службы пострадали. Об этом сообщил руководитель управления МЧС по Москве Илья Денисов, передает «РИА Новости».
По словам Денисова, погибший был сотрудником торгового центра. «Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — уточнил собеседник агентства.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает, что огонь в ТЦ «Персей» уже полностью потушен. Площадь пожара составила около 80 кв. м.
Последний раз торговый центр проверялся в марте. Тогда нарушений, которые могли отразиться на сегодняшнем пожаре, найдено не было, уточнили в МЧС.
На нескольких улицах около ТЦ перекрыто движение. «Сейчас перекрыты улицы Малая Семеновская, Семеновский переулок, улица Измайловская. Объезжайте. На месте работают оперативные службы», - говорится в Twitter столичного Центра организации дорожного движения. Из-за пожара также приостановлено движение трамваев №2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади, отмечается в микроблоге Мосгортранса.
На место пожара выехала группа следователей и криминалистов, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Позже ведомство сообщило, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».
В детском торговом центре "Персей" на Малой Семеновской, 28 произошло возгорание. Сейчас перекрыты ул. Малая Семёновская, Семёновский переулок, ул. Измайловская. Объезжайте! На месте работают оперативные службы. pic.twitter.com/yDGXJSJoEN— ЦОДД (@gucodd) April 4, 2018
На месте происшествия организована работа следственной группы. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается точное число людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия, отмечается в сообщении.
«Персей для детей» - четырехэтажный торговый центр, расположенный в Москве по адресу: Малая Семеновская ул., 28. В ТЦ продаются товары для детей, на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Сообщения о пожаре в здании поступили в МЧС в 12.32 мск. По предварительным данным, огонь распространился на четвертом этаже торгового центра. Загорелся склад, уточнял собеседник «РИА Новости». Пожар получил второй (повышенный) ранг сложности.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.