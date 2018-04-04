Демократы ищут способ выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы

Пресс-служба движения «Открытая Россия» сообщила, что поддерживает выдвижение Гудкова и проведение праймериз Максим Стулов / Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в среду предложил демократам провести двухэтапные праймериз для определения единого кандидата в мэры Москвы на сентябрьских выборах. По его замыслу, сначала за кандидатов должны голосовать муниципальные депутаты, а затем - сторонники демократов из числа москвичей. Если победители окажутся разными, то единого кандидата определит круглый стол с участием «Яблока», «Парнаса», «Гражданской инициативы» (ожидается ее переименование в Партию перемен), «Открытой России» и сторонников Алексея Навального.

Если какая-то структура проигнорирует праймериз, поддержанные большинством демократов, то выдвинутый ею кандидат «приобретает репутацию спойлера», считает Гудков. Кроме того, единый кандидат повышает вероятность прохождения муниципального фильтра, что невозможно без помощи «Единой России».

Пресс-служба движения «Открытая Россия» сообщила, что поддерживает выдвижение Гудкова и проведение праймериз.

Один из руководителей проекта «Объединенные демократы» Максим Кац назвал ситуацию не совсем честной, поскольку в последние месяцы Гудков собирал с муниципальных депутатов письменные обязательства поддержать его на выборах мэра. Глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин считает многоступенчатую процедуру неудачной и полагает, что в праймериз должны участвовать избиратели, а не депутаты. С ним согласен и муниципальный депутат Зюзина Константин Янкаускас: «Мы не для того боремся с антидемократическим муниципальным фильтром, чтобы потом в той или иной форме воспроизводить его на собственных праймериз».

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова предлагает сначала обсудить правила праймериз, решить, какие силы будут в них участвовать и как будут выдвигаться кандидаты. «Яблоко» вряд ли выдвинет в мэры лидера московского отделения Сергея Митрохина, возможно, это будет кто-то из глав советов депутатов, говорит человек, близкий к руководству «Яблока»: «Не думаю, что партия будет участвовать в этих праймериз. Да и Яшин с Гудковым вряд ли договорятся о единой процедуре».

У Гудкова была репутация человека, способного к переговорам, сейчас же он отзеркаливает ситуацию 2015 г. с «Демократической коалицией», когда Навальный и Михаил Касьянов поставили демократов перед фактом, что они сами разработали правила праймериз к выборам в регионах, говорит политолог Александр Пожалов: «Гудков давно заявил себя как кандидат в мэры и теперь задает правила игры. Он приписывает себе успех демократов на муниципальных выборах и апеллирует к этим депутатам, хотя демократы, получившие большинство в советах, – это часто местные команды, сложившиеся до Гудкова». «Яблоко» и сторонники Навального предложенные правила не поддержат, уверен эксперт. А вопрос преодоления муниципального фильтра будет решаться Кремлем, добавляет он: «Если Гудкову удастся договориться и показать, что он способен стать единым лидером «умеренных», то вероятность того, что власти помогут с фильтром, повышается. Но форма, в какой заявлена идея праймериз, пока говорит, что оппозиция ближе к очередному расколу, чем к объединению».