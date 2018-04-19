Полиция отгоняет людей от свалки в Коломне

Дорогу в поселке Первомайский, ведущую к мусорному полигону «Воловичи», жители Коломны перекрыли еще 25 марта t.me/netsvalke

В четверг возле подмосковного города Коломна начались массовые задержания людей, протестующих против того, чтобы на местную свалку свозили мусор из Москвы. К 17.00 мск были задержаны восемь человек, в том числе Вячеслав Егоров, сообщили «Ведомостям» протестующие. Он известен тем, что организовывал митинг и автопробег против свалки, но в нынешней ситуации он просто один из протестующих.

Дорогу в поселке Первомайский, ведущую к мусорному полигону «Воловичи», жители Коломны перекрыли еще 25 марта. Люди постоянно сменяют друг друга, чтобы не пустить на полигон машины с московскими отходами – мусоровозам из Коломенского района и «Камазам» с грунтом для пересыпки мусора проехать разрешают, говорит один из собеседников «Ведомостей». Акция стихийная, людей никто не звал перекрывать дорогу, они вышли сами, говорили «Ведомостям» представители движения «Нет свалке в Коломне».

Утром 19 апреля к месту акции приехали сотрудники полиции и автобус, задержания начались около 14 часов. Егорова, по его словам, задержали на трассе, когда он ехал в машине – даже не за рулем. Ему предъявляют обвинение в нарушении порядка организации либо проведения митинга.

Правоохранительные органы не первый раз пытаются разогнать протестующих: спустя три дня после того, как жители впервые перекрыли дорогу мусоровозам, сотрудники полиции задержали три десятка человек, но это не заставило жителей отказаться от протеста.

Акции жителей Коломны проходят с конца прошлого года: они против растущего потока мусора на «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год предназначался для нужд города и примыкающих территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон резко выросла: на полигоне ежедневно разгружалось около 300 большегрузных машин с мусором. В прошлом году на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускает его проектная мощность, сказано в иске Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).

Зимой в соседних с полигоном поселках жители чувствовали вонь и теперь опасаются, что летом ситуация ухудшится. В Коломне прошел митинг, на который собрались около 3000 человек. Жители протестовали против строительства новой свалки, площадь которой будет в пять раз больше «Воловичей», и строительства мусоросжигательного завода на границе с Коломенским городским округом.

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