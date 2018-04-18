В Ярославле прошел митинг против мусора из Москвы

Митинг на площади Волкова в Ярославле vk.com/mosmusorunet

В Ярославле в среду прошел митинг против ввоза мусора из Москвы на областной полигон «Скоково». Митинг не был согласован с властями. На площади Волкова у Знаменской башни собрались несколько сотен человек. Митингующие собирали подписи против ввоза мусора в Ярославскую область, передает ярославский сайт 76.ru. В мероприятии приняли участие лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев и руководитель штаба Алексея Навального в регионе Елена Лекиашвили.

По итогам митинга была принята резолюция. «Прекратить ввоз и утилизацию мусора из Москвы и других регионов России на полигон в Ярославской области, разработать и принять на федеральном уровне государственную программу, предусматривающую строительство мусороперерабатывающих предприятий, организацию раздельного сбора, оборудования полигонов с применением новейших технологий, в том числе и в Ярославской области; выработать дополнительные меры по усилению экологической безопасности существующих полигонов», – цитирует «Интерфакс» резолюцию митинга, которую его участникам зачитал Воробьев.

Неделю назад губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в своем Facebook сообщил, что власти Москвы обратились к руководству региона с просьбой о размещении отходов на полигоне «Скоково». Предполагается, что из Москвы будут привозить 200 000 т мусора в год, «причем временно», написал Миронов. По его словам, с правительством Москвы сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы заключить соглашение о взаимодействии. Если оно будет подписано, то область получит 500 млн руб. «Эти деньги позволят нам не только укрепить производственный потенциал полигона, но и повысить экологическую безопасность нашей области», – заверил губернатор. По его словам, вблизи «Скоково» планируется построить мусоросортировочный комплекс, что даст возможность сократить объем отходов, размещаемых на полигоне.

В конце марта губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании с главами муниципалитетов назвал недопустимым завоз в регион мусора из других субъектов Федерации. «Если мы кого-то увидим за этим занятием, если мы увидим у кого-то мусор не с наших муниципальных образований, готовьтесь сразу к большим проблемам со стороны правоохранительных органов и по административной части. Никакого приема мусора ни за какие деньги с территории других субъектов вы не осуществляете», – пообещал Руденя (цитата по Tverigrad.Ru).

В январе «РИА Новости» со ссылкой на слова губернатора Анатолия Артамонова сообщало, что Калужская область может разместить высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов, в том числе тех, которые будут прибывать из Москвы. Однако неделю назад пресс-служба калужской обладминистрации сообщила ТАСС, что территориальная схема обращения с отходами, которая утверждена в области в 2016 г., не предполагает приема мусора из Москвы.

В минувшую субботу в 13 городах Подмосковья проходили очередные акции протеста против свалок, в девяти из них митинги были согласованы с властями. Самые активные протесты отмечаются в Волоколамске, где жители митингуют против полигона «Ядрово». 14 апреля планировалось закрыть старую часть полигона и открыть новую, куда должны были завозить мусор только из Волоколамска и Волоколамского района, однако, по словам активистов, в выходные мусор продолжали завозить и из Москвы. Местные жители в воскресенье перекрыли дорогу к «Ядрово», восемь человек были задержаны полицией. Против свалки жители Волоколамска протестуют уже более полугода. Ситуация обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в 87,5 раза.