Индия и Россия не закрыли совместную программу истребителя пятого поколения



Переговоры о совместном создании истребителя пятого поколения велись с начала 2000-х гг., российский прототип Т-50 взлетел в 2010 г. Сергей Бобылев / ТАСС

Индийская сторона не присылала никаких уведомлений об отказе от совместной программы создания истребителя пятого поколения FGFA на основе российского Су-57 (прежнее название – Т-50), сообщил «Ведомостям» чиновник из системы военно-технического сотрудничества. О том, что минобороны Индии известило российских представителей о выходе из программы, сообщил 21 апреля отраслевой еженедельник Janes Defence Weekly. При этом источники издания не исключают, что Индия вернется к вопросу после того, как Су-57 поступят на вооружение ВКС России. Причиной такого решения являются технические и финансовые противоречия, утверждает издание: в частности, проект отбирает в пользу международной программы средства у ВВС, которые отчаянно нуждаются в финансировании модернизации и развития национальных программ.

По словам человека в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), там тоже не знают об официальных уведомлениях индийской стороны. Обычно в случае отказа от проекта об этом извещают партнеров – так поступила Индия несколько лет назад при прекращении совместной программы по разработке многоцелевого транспортного самолета (МТА).

Переговоры о совместном создании истребителя пятого поколения велись с начала 2000-х гг., российский прототип Т-50 взлетел в 2010 г., а в ноябре того же года в Дели был подписан контракт на сумму $295 млн о создании эскизного проекта самолета под нужды ВВС Индии. Контракт был выполнен к 2013 г., однако переговоры о переходе к стадии полноценной разработки самолета фактически зашли в тупик. В 2016 г. появились сообщения о достижении такой договоренности (обе стороны планировали выделить по $3,7–4 млрд), но контракт так и не был подписан, говорит собеседник в ОАК. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.

Российский истребитель Су-57 сейчас проходит госиспытания, первый этап которых завершен. Всего в программе участвуют 10 опытных самолетов, в этом году Су-57 впервые пролетят 9 мая над Москвой во время парада в честь Дня Победы. В феврале 2018 г. замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что вскоре будет заключен контракт на 12 Су-57 для опытно-боевой эксплуатации с поставкой первых машин в 2019 г. Эти самолеты уже будут испытываться в центрах ВКС для составления руководств по летной эксплуатации и боевому применению.

Понятно, что полномасштабной разработки нового истребителя под специфические индийские требования – например, создания его двухместной версии – не будет, говорит главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его словам, фактически речь идет о том, что программа FGFA (реально она называется в Индии и России «перспективный многофункциональный истребитель», ПМИ/PMF) отложена из-за необходимости ускоренной закупки новых боевых самолетов для предотвращения сокращения численности их парка в ВВС Индии. Очевидно, что FGFA/PMF не будет готов ранее 2028 г., а средства на его разработку только сокращают и так не очень широкие возможности ВВС Индии по закупке самолетов «здесь и сейчас», особенно после сверхдорогой закупки 36 французских истребителей Rafale и вооружения к ним на сумму более чем 8 млрд евро, добавляет эксперт. В то же время программа представляет ценность для национальной индийской разработки истребителя AMCA, поскольку местные инженеры могут приобрести необходимый опыт и получить технологии, которые вряд ли будут им предоставлены западными странами, заключает Фролов.-

Истребитель Су-57