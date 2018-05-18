Политика / Власть
Статья опубликована в № 4569 от 18.05.2018 под заголовком: Моральная вертикаль

Единороссы будут оценивать моральный облик членов партии по специальной методике

За его низкий уровень можно будет расстаться с партбилетом
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На партийной конференции единороссов в понедельник будет предложена внутрипартийная система оценки депутатов всех уровней, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Оцениваться будет не только их активность в ходе региональных недель, но и в первую очередь обратная связь с избирателями в конкретном округе, выполнение наказов, предвыборных программ, будет оцениваться их адекватность в отношении с людьми, в части культуры, поведения, морального облика», – сообщил он. Часто бывает, что наши коллеги попадают в разного рода неприятные бытовые ситуации, говорит Турчак. «Система оценок будет интегральной, понятно, что по законодательству у нас нет возможности отзывать депутатов, но накопительная система баллов будет иметь огромное значение при принятии решения о поддержке того или иного депутата, для его выдвижения на праймериз», – пояснил он. По словам собеседника, близкого к руководству партии, для этого на уровне региональных политсоветов и президиумов фракций будут созданы специальные комиссии, однако точную технологию оценки должны в ближайшее время изобрести партийные юристы.

«Это запрос регионов, там тоже обсуждают темы вроде харассмента и «журналистов-слуг», – отмечает собеседник, близкий к руководству партии (журналисты – это слуги, которых «несколько лет назад объявили четвертой властью», заявил ранее депутат, член фракции единороссов в Госдуме от Татарстана Фатих Сибагатуллин). Сейчас депутата не могут лишить мандата, но его можно лишить партийного билета, и у избирателя появится возможность поставить минус такому парламентарию.

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