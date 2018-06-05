Скотланд-Ярд восстановил хронологию событий в день отравления Скрипалей

Полиция указывает, что расследование инцидента стало одним из самых сложных и масштабных в истории страны Matt Dunham / AP

Служба столичной полиции Лондона (Скотланд-Ярд) опубликовала отчет о ходе расследования отравления 4 марта в Солсбери перебежчика, экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Впервые в отчет включена хронология событий в день отравления.

Хронология

14.40 3 мая Юлия Скрипаль прибывает в аэропорт Хитроу рейсом из России.

09.15 4 мая Автомобиль Сергея Скрипаля замечен в районе Лондон Роуд – Уилтон Роуд (Солсбери).

13.30 Автомобиль Сергея Скрипаля движется по Девизес Роуд в направлении исторического центра города.

13.40 Сергей и Юлия прибывают на автопарковку торгового центра Maltings. После этого они идут в бар Bishops Mill в центре города.

14.20 Они обедают в ресторане Zizzi.

15.35 Сергей и Юлия покидают ресторан.

16.15 Экстренные службы получают сообщение, полиция прибывает на место происшествия в течение нескольких минут. Они обнаруживают Сергея и Юлию Скрипаль в крайне тяжелом состоянии на скамейке в парке рядом с рестораном.

Самое сложное дело

Скотланд-Ярд указывает, что расследование попытки убийства Скрипалей стало одним из самых сложных и масштабных в истории страны. Его на протяжении трех месяцев вели в общей сложности 250 детективов контртеррористической полиции, 100 из которых и сейчас остаются в Солсбери «для дополнительного изучения всех собранных улик». В городе проведено 176 обысков, допрошено более 900 свидетелей.

Из более чем 2300 вещественных доказательств 851 хранится в военной лаборатории Портон-Даун из-за заражения отравляющим веществом. Изучение 4000 часов видеосъемок с уличных камер «позволило отсортировать по значимости для расследования 14 000 автомобилей и 2500 человек», отмечает полиция. В качестве усиления и патрульных в Солсбери было командировано 1230 полицейских со всей страны.

«Следователи продолжают концентрировать усилия вокруг дома Скрипалей, где, как полагает расследование, они впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом. Самая высокая концентрация вещества выявлена на входной двери дома. Следы нервно-паралитического агента выявлены в некоторых из других мест, где в последние несколько недель проводились следственные действия, однако намного в меньшей концентрации», – сообщил Скотланд-Ярд.

«Внимание следствия сосредоточено прежде всего на людях и автомобилях, находившихся в окрестностях дома Скрипалей и торгового центра Maltings, где нашли жертв покушения», – заявил старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон.

Накануне комиссар полиции Уилшира Ангус Макферсон заявил, что расследование отравления Скрипалей уже обошлось местным властям в 7,5 млн фунтов стерлингов. По его словам, эту сумму должны компенсировать власти страны.

История дела

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Уже 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России, и обвинила Москву в прямой причастности к инциденту. Москва в ответ обвинила Великобританию в провокации. Конфликт стран из-за «дела Скрипалей» привел к высылке российских дипломатов из Великобритании и солидарных стран, включая США, и ответной высылке иностранных дипломатов из России.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы 9 апреля, ее отец – 18 мая. В контролируемом Скотланд-Ярдом интервью Reuters 23 мая Скрипаль заявила, что была в коме 20 дней, что пока не будет давать других интервью и не нуждается в помощи российского посольства. Reuters сообщило, что Юлия находится в безопасном месте в Лондоне. В начале апреля The Times со ссылкой на источники писала, что британские власти предложат экс-полковнику и его дочери переехать в США под новыми именами, чтобы избежать «новых попыток убийства».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ