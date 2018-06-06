Конкурс на должность зампреда Верховного суда объявлен повторно

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Конкурс на пост зампреда Верховного суда объявлен повторно из-за отсутствия кандидатов Максим Стулов / Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность заместителя председателя Верховного суда – председателя Судебной коллегии по гражданским делам. Объявление опубликовано на сайте ВККС. Василию Нечаеву, который сейчас возглавляет гражданскую коллегию, в августе исполнится 70 лет: по закону о статусе судей это предельный возраст, если иное не установлено законом (такая оговорка сделана, например, для председателя Верховного суда). Конкурс на эту должность объявляется уже во второй раз: о приеме документов от потенциальных кандидатов ВККС сообщила еще в феврале, но, как говорил ранее «Ведомостям» председатель ВККС Николай Тимошин, конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок. Документы от претендентов в коллегии будут принимать до 4 июля.

Руководитель аналитической службы «Инфралекс» Ольга Плешанова не удивлена отсутствием большого наплыва желающих: очевидно, что это должна быть очень серьезная заявка, требующая взвешенного подхода и столь же серьезных согласований. По ее мнению, кандидат «с улицы» здесь вряд ли появится, поэтому нет ничего странного в том, что в отсутствие согласованной кандидатуры других просто не возникает.