Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Кто с мячом в Россию приедет

Бойкот чемпионата мира не состоялся – придется мириться с перекрытыми улицами

Особенно напряженной ситуация будет в день открытия ЧМ и в день финала