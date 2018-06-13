Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Кто с мячом в Россию приедет

Бойкот чемпионата мира не состоялся – придется мириться с перекрытыми улицами

Особенно напряженной ситуация будет в день открытия ЧМ и в день финала
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Официальных лиц ожидает официальная встреча в соответствии с протоколом, что подразумевает и перекрытие улиц на время проезда делегаций, говорит сотрудник российских спецслужб. На вопрос о графике таких перекрытий в пресс-службе ГУ МВД по Москве «Ведомостям» отвечать не стали.

До 28 июня в Москве пройдет восемь матчей, присутствия видных иностранных лидеров можно ожидать только на матче открытия 14 июня Россия – Саудовская Аравия. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщил, что 13–14 июня в связи с началом чемпионата в центре Москвы ожидаются перекрытия, и призвал москвичей не пользоваться в эти дни личным транспортом. В середине мая ЦОДД публиковал карту перекрытий улиц за день и в день матчей у стадионов «Лужники» и «Спартак».

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