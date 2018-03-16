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Меркель исключила обсуждение бойкота ЧМ-2018 на Совете ЕС

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Европейский союз (ЕС) при обсуждении отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не будет рассматривать бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

В центре обсуждения совета ЕС будет необходимость получить объяснения в отношении того, что произошло в результате нападения, отметила Меркель. С ней согласился премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в английском Солсбери. Они до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию и объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией на высоком уровне. Лидеры нескольких стран выступили с совместным заявлением, они уверены, что в отравлении есть «российский след», – это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Происшедшее со Скрипалем и его дочерью – угроза всеобщей безопасности, считают лидеры четырех государств.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
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После выборов Путин издаст новую серию «майских указов»

Ведомости
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Планы Владимира Путина на новый президентский срок будут оформлены в виде нового издания «майских указов» по аналогии с указами 2012 г. Об этом он заявил во время встречи с представителями медицинского сообщества в Петербурге в пятницу, в последний день публичной кампании. Поручения правительству и администрации президента о подготовке таких указов были опубликованы 15 марта, теперь начнется работа над документами, пояснил Путин.

По словам Путина, он решил продолжить практику издания «майских указов» несмотря на невыполнение предыдущих, потому что «когда нет четкого ориентира и ясного указания о том, чего мы должны достичь, это идет в общем ключе, и, как правило, на такие вещи не обращается особое внимание»: «Если говорить о 2012 г. и тех указах, то одной из важнейших их составляющих являлся уровень зарплаты в отдельных отраслях, речь шла, в частности, о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю, что не все еще сделано. Но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное. И хотелось бы сказать, что если бы так не была жестко зафиксирована эта планка, — и сегодняшнего результата точно бы не было».

Кто выдвинул Путина в президенты

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Политика
Новости

На Украине россиянам закроют допуск в посольство и консульства в день выборов

Ведомости
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допуск граждан России в российские посольство и консульства 18 марта (день выборов президента России) осуществляться не будет. Пройти в здания дипломатических представительств смогут только дипломаты. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах... Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом», - отмечается в заявлении.

Аваков пояснил, что решение о запрете посещений в этот день российских диппредставительств принято из-за того, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму. МВД Украины призывает россиян не предпринимать провокаций 18 марта, «подчиниться законным требованиям».

Ранее стало известно, что на территории Украины будут открыты четыре участка для голосования. «Голосование будет проходить 18 марта 2018 г. с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», - говорится в сообщении посольства России в Киеве. Избирательные участки также будут открыты на территории российского посольства в Киеве, в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.

Как живется Крыму в России

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Политика
Новости

Суд назвал дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Улюкаеву

Ведомости
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву 12 апреля. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает «РИА Новости».

Адвокаты Улюкаева настаивают на его невиновности и просят отменить приговор. Защита бывшего министра подала апелляцию на решение суда еще в декабре.

Суд признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина 15 декабря. Бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Он сам не признал вины.

С какими книгами Улюкаев приходил в суд

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Политика
Новости

В Москве установили мемориальную табличку памяти Немцова

Ведомости
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В Москве установили мемориальную доску памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 г. Памятную табличку прикрепили на доме, в котором он жил.

На церемонии открытия присутствовали несколько десятков человек. Сын Немцова Антон установил табличку на арке, ведущей во двор дома, передает «Интерфакс».

Ранее власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову по адресу: Малая Ордынка, д. 3.

27 февраля в Вашингтоне прошла церемония переименования части улицы перед российским посольством. Перед дипломатическим представительством появилась площадь Бориса Немцова – Boris Nemtsov Plaza. «Скоро в Москве на доме, где он жил, появится мемориальная доска, но начало положено здесь, в Вашингтоне», – заявил во время церемонии председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

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Финансы
Новости

Страховая компания «РЕСО-гарантия» собирается провести IPO в апреле

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Одна из крупнейших страховых компания России - «РЕСО-гарантия» проведет IPO в апреле. Уже выбраны организаторы размещения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

В частности, организаторами сделки будут Bank of America Merrill Lynch, Citi, «ВТБ капитал», «Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», Deutsche Bank и Societe Generale, уточняет агентство. Это может стать первым IPO российской компании в 2018 г.

О том, что «РЕСО-гарантия» проведет IPO в 2018 г., Reuters сообщал в январе 2018 г. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил и гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик. По его словам, компания «все время об этом думает». Говорить о каких-либо размерах и сроках IPO сейчас невозможно, заявил в январе заместитель Раковщика Игорь Иванов.

«РЕСО-гарантия» рассматривала проведение IPO еще в 2007 г. Но потом изменила решение. Это произошло, потому что по итогам предварительных встреч с инвестором их напугало, что IPO может пройти по нижней границе коридора, рассказывал основной владелец компании Сергей Саркисов. Кроме того, среди потенциальных инвесторов, как показало роуд-шоу, были одни хедж-фонды, что не входило в планы акционеров.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

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Политика
Новости

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство дочери Скрипаля

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство 33-летней дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль в Великобритании. Об этом сообщается на сайте СКР. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании, отмечается в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Юлия Скрипаль имеет российское гражданство. Поэтому Москва обратилась к Лондону с официальной нотой и потребовала предоставить доступ к материалам расследования, заявил он.

Отец Юлии Скрипаль Сергей - бывший сотрудник Главного разведывательного управления. Через несколько лет после отставки, в 2004 г., его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. За госизмену Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. его помиловали и обменяли на задержанных в США российских агентов. После освобождения Скрипаль поселился в городе Солсбери в Великобритании.

4 марта Скрипаля вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в Солсбери. Их доставили в реанимацию, где они остаются до сих пор. Британские следователи расценили происшедшее как покушение на убийство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что, по предварительным данным расследования, для отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». 14 марта Мэй заявила, что Россия несет ответственность за покушение на убийство Скрипаля и его дочери и создание угрозы жизням других британских граждан в Солсбери.

В качестве ответных мер Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов и приостановить все двусторонние контакты с Россией на высоком уровне. Лондон также оставил за собой возможность заморозить активы российского государства при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу граждан или жителей Великобритании.

В пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что решение использовать химическое оружие в Великобритании, по всей вероятности, принял лично президент России Владимир Путин. Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания Джонсона «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета.

Тереза Мэй посетила Солсбери

Политика
Новости

Путин успокоил напуганных угрозой арестов медиков

Ведомости
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Хирург Леонид Рошаль рассказал президенту Владимиру Путину о деле гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам заключения после смерти пациента. Инициатором этого дела Рошаль счел одну из юридических контор, которые специализируются на исках к врачам в интересах пациентов: наибольший интерес для юристов представляло требование о взыскании с врача 17 млн руб., а не реальный срок заключения, отметил Рошаль. Требовательность граждан к медикам растет и специальных юристов все больше, рассказал доктор. Он высказал опасение, что в результате «их [врачей] всех пересажают».

«Всех не пересажают, бояться нечего», — успокоил Путин Рошаля. Повышение требовательности пациентов президент считает логичным. «Это всегда так: когда нет ничего, то и все хорошо. А как только начинается движение, люди сразу смотрят не на то, что было вчера, а на то, что можно получить завтра», — сказал президент.

В то же время Путин пообещал «бороться и обращать внимание» на специальные «юридические фирмёшки», которые пытаются зарабатывать на системе здравоохранения. Такие фирмы сопровождают «любую отрасль с ритмичным государственным финансированием», отметил президент.

Что Путин увидел на строительной площадке Крымского моста

Недвижимость
Новости

Чистая прибыль «Дом.РФ» в 2017 году по МСФО выросла на треть

Ведомости
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Чистая прибыль АО «Дом.РФ» (ранее – АИЖК) по МСФО по итогам 2017 г. выросла на 31,2%. Об этом говорится в отчетности с заключением независимого аудитора Ernst & Young.

«Чистая прибыль составила 18 млрд руб., увеличившись на 4,3 млрд руб., или 31,2% по отношению к 2016 г.», — уточняется в сообщении. Рентабельность собственных средств компании составила 12,1%, увеличившись за год на 2,2 п. п. по сравнению с 9,9% за 2016 г. Портфель ипотечных активов по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 394,5 млрд руб., прирост с начала года - 122,5 млрд руб., или 45%.

По поручению президента в течение года совместно с правительством и Центробанком России будут разработаны дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, говорится в отчетности. В будущем это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка, обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. «По нашим прогнозам, в перспективе двух лет они достигнут 7%», — считает гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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Политика
Новости

Посол России пообещал «мощнейшее давление» на Великобританию

Ведомости
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Москва потребует от Лондона обосновать обвинения в применении отравляющего вещества в английском Солсбери в рамках международных организаций и готовится задать встречные вопросы, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью «России 24».

«Мы (Россия. - "Ведомости") будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса, и я уверен, что мы их из этой колеи уже не выпустим», - заверил Яковенко (цитаты по «Интерфаксу»).

«Есть устойчивое впечатление, что ситуация [со Скрипалем] была хорошо подготовлена», - считает Яковенко. На его взгляд, происшедшие в Британии смерти выходцев из России очень схожи. «Во-первых, стиль один и тот же - [экс-подполковник ФСБ Александр] Литвиненко, [бизнесмены Александр] Перепеличный, [Борис] Березовский, [Николай] Глушков и сейчас Скрипаль, - сказал Яковенко. - Второе, сама манера постановки вопроса ультимативная, плюс хорошо срежиссированная информационная кампания, подготовленные соответствующие выступления в парламенте. Все это за один день не делается».

По словам дипломата, российская сторона увидела в позиции британцев много несостыковок. В частности, английская лаборатория в Порт-Даун классифицировала примененное против Скрипаля отравляющее вещество, присвоив ему номер 234. «Чтобы классифицировать его, у вас есть образцы этого вещества. Лаборатория располагала этими образцами», - заметил Яковенко.

Он подчеркнул, что Россия обратится по этому поводу в Организацию по запрещению химического оружия. «У нас есть встречные вопросы - а не производилось ли это вещество 234 в самой этой лаборатории?» - отметил Яковенко.

«На многие вопросы британской стороне придется отвечать не через газеты или огульные заявления, а через конкретные механизмы, которые существуют в рамках Организации по запрещению химоружия», - указал посол.

Если британская сторона не будет выполнять свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия, тогда это еще раз продемонстрирует полное попрание международного права, заключил Яковенко.

Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. По версии британских спецслужб, Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позицию Великобритании поддержали США, Германия и Франция. Москва опровергла причастность к инциденту и сам факт наличия химического оружия.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2004 г. был обвинен в сотрудничестве с британской разведкой и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 г. он был помилован и выслан на Запад по программе обмена шпионами.

Тереза Мэй посетила СолсбериФото

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Бизнес
Новости

Экспорт «Газпрома» за две недели марта вырос на 29% из-за холодов в Европе

Ведомости
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За первые 15 дней марта поставки газа в Европу из-за установившихся холодов увеличились на 29,4% до 9,7 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

По информации Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности европейских газовых хранилищ сейчас самый низкий за последние 10 лет как в абсолютном, так и в процентном выражении. На 14 марта заполнено только 22,93% объема хранилищ - закачано 23,7 млрд кубометров газа. С начала текущего сезона из хранилищ отобрано 68 млрд кубометров газа, в предыдущем отопительном сезоне отбор оценивался в 66 млрд кубометров.

С начала текущего месяца и до 15 марта «Газпром», по предварительной информации, добыл 22,6 млрд кубометров газа, что на 17,6% превышает показатель в аналогичном периоде 2017 г. Реализация газа на российском рынке увеличилась на 30,7%.

Сильные снегопады обрушились на Европу

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Политика
Новости

Кремль ответил на слова Джонсона о связи Путина с отравлением Скрипаля

Ведомости
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Любые попытки официального Лондона связать российского президента Владимира Путина с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля являются «шокирующим и непростительным» нарушением дипломатического этикета, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», - подчеркнул представитель Кремля. «Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», - прокомментировал Песков слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее британский министр иностранных дел, комментируя отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, связал химатаку в Великобритании с решением российского лидера. «Мы полагаем, что, вероятно, это было в большей степени его (Путина) решение использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, Европы, впервые со Второй мировой войны», - заявил Джонсон. «Вот почему мы не согласны с Россией», - отметил британский дипломат.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта на юго-западе Англии. Пострадавшие находятся в реанимации. Британская сторона считает, что отравление произошло веществом «Новичок», разработанным в СССР. В ответ на происшедшее Соединенное Королевство решило выслать 23 российских дипломатов, приостановить двусторонние контакты с Россией на высоком уровне и подготовить новые меры для повышения защиты граждан.

15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, что разумной альтернативы «российскому следу» в деле экс-полковника ГРУ нет. В заявлении отравление Скрипаля называется «нарушением суверенитета Великобритании», конвенции о химическом оружии и международного законодательства. «Это угроза всеобщей безопасности», - уверены лидеры четырех государств.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ