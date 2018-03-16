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Меркель исключила обсуждение бойкота ЧМ-2018 на Совете ЕС

Европейский союз (ЕС) при обсуждении отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не будет рассматривать бойкот чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

В центре обсуждения совета ЕС будет необходимость получить объяснения в отношении того, что произошло в результате нападения, отметила Меркель. С ней согласился премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в английском Солсбери. Они до сих пор находятся в реанимации. Великобритания обвинила в происшедшем Россию и объявила о приостановке двусторонних контактов с Россией на высоком уровне. Лидеры нескольких стран выступили с совместным заявлением, они уверены, что в отравлении есть «российский след», – это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Происшедшее со Скрипалем и его дочерью – угроза всеобщей безопасности, считают лидеры четырех государств.

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