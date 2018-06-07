На матчи чемпионата мира по футболу реализовано почти 2,5 миллиона билетов

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Треть всех билетов (871 797) достались россиянам, остальные распределены между иностранными гостями
Максим Стулов / Ведомости
Международная ассоциация футбола (FIFA) распределила между болельщиками уже 2 403 116 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 г., который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, говорится в ее сообщении.
Треть всех билетов (871 797) достались россиянам, остальные распределены между иностранными гостями. Больше всего билетов получили болельщики из США (88 825), Бразилии (72 512), Колумбии (65 234), Германии (62 541), Мексики (60 302), Аргентины (54 031), Перу (43 583), Китая (40 251), Австралии (36 359) и Англии (32 362).
При этом количество болельщиков не равняется количеству проданных билетов: многие фанаты планируют посетить несколько матчей в ходе турнира. По данным Оргкомитета ЧМ-2018, всего чемпионат посетят 1,3 млн человек, из них 568 000 - иностранцы, а 695 000 – россияне.
Продажи билетов продолжаются до конца ЧМ-2018, напоминает ассоциация. Например, 8 июня на сайте FIFA начнутся дополнительные продажи билетов.
Более 100 000 дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA, будут доступны для приобретения, говорится в сообщении: «Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4 категории на определенные матчи (причем дешевые билеты 4 категории предназначены только россиянам)».
В рамках спонсорского контракта с FIFA каждый спонсор получает определенную квоту на приобретение билетов 1 и 2 категории на матчи, объясняет директор по маркетингу AB InBev Efes (производитель пива BUD) Константин Тамиров. AB InBev, являясь официальным спонсором ЧМ 2018, в момент получения квоты от FIFA определила необходимое количество билетов, которое позволит покрыть все потребности бренда, продолжает он: в их числе акции с потребителями, программы лояльности и другое. Поэтому, например, у AB InBev нет нераспределенных билетов, добавляет Тамиров.
Болельщики оформляют билеты прямо на сайте ассоциации. Если их планы изменятся, то билет можно переоформить на другое имя или перепродать также на официальном сайте. Для прохода на стадионы у каждого фаната должен быть паспорт болельщика (Fan ID). Этот документ также позволяет иностранцам приезжать в Россию без визы. В ходе турнира, в котором участвуют 32 сборные, пройдут 64 матча на 12 стадионах в 11 городах.
Как выглядят стадионы ЧМ-2018
Антон Денисов / РИА Новости
Главный стадион ЧМ-2018 – «Лужники». Здесь пройдет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также финал чемпионата
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Валерий Шарифулин/ТАСС
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 г.: была увеличена вместимость арены с 78 000 до 81 000 зрителей, а число входов на стадион выросло с 13 до 16. Первый матч арена приняла 11 ноября. Стоимость реконструкции составила 26,6 млрд руб.
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АГН Москва
Другой московский стадион – «Спартак» («Открытие арена») – был построен в 2014 г. на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.
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АГН Москва
Вместимость стадиона «Спартак» («Открытие арена») - около 45 000. На стадионе, в частности, пройдет матч 1/8 финала
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Максим Богодвид / РИА Новости
«Самара Арена» – самый проблемный стадион. В начале 2017 г. вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. В октябре прошлого года министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%, тогда же генподрядчика – ПСО «Казань» – едва не оштрафовали за срыв сроков строительства. 27 апреля стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На следующий день арена приняла первый тестовый матч
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Максим Богодвид / РИА Новости
Стоимость самарского стадиона росла несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд, в 2015 г. – в 17,6 млрд. Итоговая стоимость строительства составила 18,9 млрд руб. Стадион в Самаре по площади застройки и высоте едва ли не как «Лужники», но его вместимость при этом вдвое меньше – 45 000 мест против 81 000.
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Стадион Санкт-Петербург
Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г., на нем прошли матчи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей
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Евгений Егоров для Ведомостей
Стадион в Санкт-Петербурге - это единственный в России стадион с раздвижной крышей
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Sergei Karpukhin/REUTERS
На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия. Арена построена на заболоченном участке на острове Октябрьский и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта
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Nikolai Kharchenko / AP
Строительство стадиона в Калининграде обошлось в 17,85 млрд руб., рассказал РБК президент генподрядчика – компании Crocus Group – Арас Агаларов. Вместимость стадиона – 35 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
«Волгоград арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России. Вместимость стадиона – 45 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
Арена в Волгограде построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор». Стоимость строительства – 16,367 млрд руб.
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Донат Сорокин / ТАСС
Официальное открытие стадиона «Екатеринбург арена» состоялось 15 апреля. Стадион был построен в 1953 г., после чего неоднократно реставрировался. Последний раз арену реконструировали к ЧМ-2018. Исторический фасад стадиона оставили нетронутым, так как он является объектом архитектурного наследия
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Anton Basanaev / AP
Вместимость арены в Екатеринбурге – 35 000 человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд руб.
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Mikhail Solunin / AP
На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Вместимость арены – 45 000. Стадион официально открыли 6 мая перед третьим тестовым матчем
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Mikhail Solunin / AP
Арена в Нижнем Новгороде построена на бюджетные средства генподрядчиком «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стоимость проекта – 17,018 млрд руб.
16/24
Станислав Красильников/ТАСС
На стадионе «Мордовия арена» состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Вместимость арены – более 45 000 человек. Строительство стадиона началось в 2010 г. и обошлось бюджету в 15,8 млрд руб.
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Julia Chestnova / AP
Первый тестовый матч на арене в Саранске прошел 21 апреля, второй - 4 мая
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AP
Стадион в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию к ЧМ по футболу 17 марта. Арена рассчитана на 45 000 зрителей
19/24
AP
Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии
20/24
Nikolay Alexandrov / AP
Стадион в Казани был построен в рамках подготовки к Универсиаде в 2013 г. – на арене прошли церемонии открытия и закрытия Универсиады. После этого на стадионе было установлено футбольное поле. В 2017 г. «Казань арена» приняла матчи Кубка конфедераций
21/24
Казань Арена
Вместимость стадиона – 45 000 человек, строительство обошлось более чем в 14 млрд руб.
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Martin Meissner / AP
Стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде-2014 в Сочи. К Кубку конфедераций арена была реконструирована
23/24
Artur Lebedev / AP
Стоимость реконструкции составила 4 млрд руб. Вместимость стадиона - 48 000 человек