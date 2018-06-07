На матчи чемпионата мира по футболу реализовано почти 2,5 миллиона билетов

Только треть из них досталась россиянам

Треть всех билетов (871 797) достались россиянам, остальные распределены между иностранными гостями Максим Стулов / Ведомости

Международная ассоциация футбола (FIFA) распределила между болельщиками уже 2 403 116 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 г., который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, говорится в ее сообщении.

Треть всех билетов (871 797) достались россиянам, остальные распределены между иностранными гостями. Больше всего билетов получили болельщики из США (88 825), Бразилии (72 512), Колумбии (65 234), Германии (62 541), Мексики (60 302), Аргентины (54 031), Перу (43 583), Китая (40 251), Австралии (36 359) и Англии (32 362).

При этом количество болельщиков не равняется количеству проданных билетов: многие фанаты планируют посетить несколько матчей в ходе турнира. По данным Оргкомитета ЧМ-2018, всего чемпионат посетят 1,3 млн человек, из них 568 000 - иностранцы, а 695 000 – россияне.

Продажи билетов продолжаются до конца ЧМ-2018, напоминает ассоциация. Например, 8 июня на сайте FIFA начнутся дополнительные продажи билетов.

Более 100 000 дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA, будут доступны для приобретения, говорится в сообщении: «Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4 категории на определенные матчи (причем дешевые билеты 4 категории предназначены только россиянам)».

В рамках спонсорского контракта с FIFA каждый спонсор получает определенную квоту на приобретение билетов 1 и 2 категории на матчи, объясняет директор по маркетингу AB InBev Efes (производитель пива BUD) Константин Тамиров. AB InBev, являясь официальным спонсором ЧМ 2018, в момент получения квоты от FIFA определила необходимое количество билетов, которое позволит покрыть все потребности бренда, продолжает он: в их числе акции с потребителями, программы лояльности и другое. Поэтому, например, у AB InBev нет нераспределенных билетов, добавляет Тамиров.

Болельщики оформляют билеты прямо на сайте ассоциации. Если их планы изменятся, то билет можно переоформить на другое имя или перепродать также на официальном сайте. Для прохода на стадионы у каждого фаната должен быть паспорт болельщика (Fan ID). Этот документ также позволяет иностранцам приезжать в Россию без визы. В ходе турнира, в котором участвуют 32 сборные, пройдут 64 матча на 12 стадионах в 11 городах.

Как выглядят стадионы ЧМ-2018