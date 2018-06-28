Власти установили металлодетекторы в стихийной фан-зоне возле Кремля

Ранее рамки стояли только на выходе с Никольской улицы на Красную площадь Максим Стулов / Ведомости

На Никольской улице в Москве со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади установили рамки металлодетекторов. Фотографии, на которых видны рамки, появились в социальных сетях. Рамки были установлены в среду и будут стоять до конца чемпионата мира по футболу, сообщил «Ведомостям» руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Вы видите, какой большой приток людей на Никольскую, поэтому все делается в их интересах с целью безопасности. Мы понимали, что, возможно, будем проводить какое-то усиление мер безопасности. Это единственное, что мы сделали дополнительно: поставили рамки для входа на Никольскую», — сказал Черников.

Как попасть на Никольскую улицу и выйти с нее

Установкой рамок, по его словам, занималось ГУ МВД по Москве. «Ведомости» направили запрос по поводу установки рамок металлоискателей на Никольской в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Но в ответ пришло сообщение, что письмо не дошло, так как почтовый ящик пресс-службы переполнен. Сотрудник пресс-службы ГУ МВД сообщил, что системный администратор, который сможет решить проблему, будет на рабочем месте только в пятницу.

На Никольской ставят рамки металлоискателей((( pic.twitter.com/CMdPaqMcFA — Roman Vdovichenko (@Vdovichenko1990) June 28, 2018

Черников заверил, что появление рамок на Никольской улице не создаст сложностей для болельщиков. «Мы даже в часы пик вчера посмотрели - в частности, когда бразильцы приехали на Никольскую в большом количестве. Никаких проблем это не создавало, люди работают оперативно, спокойно, быстро, и это не вызывает ни возмущения, ни раздражения. Наоборот, все понимают, что очень много людей, нужно правильно организовывать работу, чтобы все чувствовали себя спокойно», — сказал Черников.

Ранее рамки стояли только на выходе с Никольской улицы на Красную площадь.

Примыкающая к Красной площади Никольская улица с началом чемпионата мира по футболу стала неофициальной фан-зоной, где ежедневно собираются болельщики из разных стран. Как сообщал РБК со ссылкой на данные «Медиалогии», с началом ЧМ-2018 Никольская обогнала по упоминаемости в СМИ Арбат, которому до этого значительно уступала по этому показателю.

Популярность Никольской у болельщиков объясняется прежде всего расположением улицы, сказала РБК директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. Любой иностранец, прибывший в Москву, первым делом едет на Красную площадь, которая в первые дни ЧМ-2018 была закрыта для посещения. Болельщики, которых разворачивала полиция, оставались на Никольской, оседая в барах и кафе.

По данным московского департамента торговли и услуг, выручка кафе и ресторанов на Никольской улице с началом чемпионата мира выросла в 2,5-3 раза. В среднем выручка у московских рестораторов увеличилась на 50-150%.

Никольская улица на утро после победы России в матче с Египтом