Олег Навальный вышел на свободу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в октябре 2017 г. пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным Александра Зотова для Ведомостей

Брат политика Алексея Навального Олег Навальный в пятницу вышел из колонии ИК-5 в Орловской области по истечении трех с половиной лет заключения, к которым он был приговорен по делу «Ив Роше». Олега Навального встретил старший брат – Алексей Навальный – и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

За несколько дней до освобождения в фейсбуке Олега Навального появился пост, где он анонсировал свой выход из колонии. «Есть такой день в сроке любого заключенного. Означает он, что выпустят тебя на день раньше даты, определенной судом. Я, конечно, отрицаю такого рода милостыню, что, впрочем, не мешает мне выйти на свободу 29 июня, так как 30 июня приходится на субботу, а принципы гуманизма обязывают освобождать зэков в последний рабочий день, предшествующий праздникам/выходным», - написал он.

Алексей Навальный в четверг напомнил, что это были непростые годы для его брата: «Постоянные ШИЗО, строгие условия содержания, а в конце и вовсе "помещение камерного типа". Но чувак всегда сохранял достоинство и оптимизм». За месяц до освобождения Олега поместили в штрафной изолятор. «Медиазона» указывала, что в шизо его отправляли семь раз в течение срока заключения.

Олег Навальный был приговорен по делу «Ив Роше» к трем с половиной годам в колонии общего режима, Алексей Навальный - к трем с половиной годам условно. Такое решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы 30 декабря 2014 г. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считало, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также средства ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное подсудимым и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в октябре 2017 г. пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным. Россия должна была выплатить Навальным компенсацию по 10 000 евро каждому, а также компенсировать судебные издержки. ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (ст. 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (ст. 7). Уголовные обвинения в этом деле были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорилось в решении суда. Адвокат Навального Ольга Михайлова объясняла, что приговор должен быть отменен, поскольку ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд. Однако в апреле 2018 г. президиум Верховного суда отказался отменять приговор.

Оглашение приговора братьям Навальным