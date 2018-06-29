Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Адвокаты помогут следствию

Конституционный суд разрешил привлекать адвокатов к поимке взяточников

Но лишь в качестве добровольных и неоплачиваемых помощников следствия
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Конституционный суд санкционировал использование конфиденциального содействия адвокатов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следует из отказного определения суда по жалобе бывшего следователя МВД из Краснодарского края Виталия Белоуса, осужденного за получение взятки в особо крупном размере. При доказывании его вины использовались результаты оперативного эксперимента, проведенного с участием адвоката, которому следователь предложил выполнить роль посредника при получении взятки. Белоус просил признать не соответствующими Конституции нормы закона, позволяющие адвокатам негласно участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях.

Как следует из приговора Анапского горсуда, Белоус предложил подозреваемому в мошенничестве местному жителю за 300 000 руб. заменить предстоящий арест на подписку о невыезде. Передать деньги должен был адвокат подозреваемого, но тот подал заявление в Следственный комитет, и передача взятки проходила уже в рамках оперативного эксперимента. В 2014 г. следователя приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 18 млн руб.

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