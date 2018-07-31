Конституционный суд разъяснил профессиональные требования к кандидатам в управленцы

Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Юрист не прошел в управленцы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Образование по определенной специальности не может быть условием ­допуска к конкурсу на должность главы муниципалитета Андрей Гордеев / Ведомости

Местные депутаты вправе устанавливать дополнительные требования к профессиональному образованию претендентов на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования. Однако такие требования не могут играть роль искусственного «заградительного барьера» для допуска кандидатов к участию в конкурсе, они лишь призваны обеспечить учет профессиональных характеристик кандидата, предпочтительных для осуществления полномочий главы. Такое разъяснение Конституционный суд дал в ответ на жалобу депутата Сергиево-Посадского городского совета Сергея Крыжова, оспаривавшего норму закона «Об общих принципах организации местного самоуправления». Эта норма гласит, что порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается местным органом представительной власти. Определение опубликовано на сайте суда.

Крыжова, имеющего два высших образования (юридическое и военного инженера по электронике), в 2016 г. не допустили к участию в конкурсе на должность главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. При этом конкурсная комиссия сослалась на пункт регламента о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы, который гласит: кандидат допускается к участию в таком конкурсе только при наличии у него высшего профессионального образования либо в области государственного и муниципального управления, либо в сфере финансов.