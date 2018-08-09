Президент России сможет давать гражданство соотечественникам из зон конфликтов в упрощенном порядке
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Правительство внесло в Госдуму во вторник законопроект, разрешающий президенту принимать в гражданство России в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Упрощенная процедура (для нее достаточно проживания в течение года, а не пяти лет, как по общему порядку) предусматривается и для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Они смогут подать заявление на гражданство в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе. У участника госпрограммы должно быть разрешение на временное проживание или вид на жительство, сказано в пояснительной записке. Поправки должны стимулировать переезд в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать «более эффективной защите их прав». В пояснительной записке отмечается, что требование о наличии у участников госпрограммы регистрации по месту жительства мешает получить им гражданство – это, в частности, касается массово прибывающих граждан Украины. Они обычно проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию по месту жительства. В результате многие получают фиктивную регистрацию, это выявляется полицией – и при обращении с заявлениями о приеме в гражданство России им отказывают. Этот порядок предлагается изменить, но в других законах.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству планирует поддержать этот законопроект, заявил в среду его председатель Андрей Клишас.
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