Умер лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан

В последние годы жизни Кофи Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд, носящий его имя, со штаб-квартирой в Женеве Kofi Annan Foundation

В субботу в возрасте 80 лет умер бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан, сообщила Международная организация по миграции ООН в Twitter. «Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», — говорится в сообщении.

На странице бывшего генсека в Twitter также появилось заявление о его смерти, опубликованное от имени его семьи и Фонда Кофи Аннана. В нем говорится, что дипломат умер в кругу близких после непродолжительной болезни.

Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 г. в британской колонии Золотой Берег, которая стала впоследствии независимым государством Гана. В 1997 г. он стал седьмым генеральным секретарем ООН и занимал эту должность до 2006 г. В 2012 г. был специальным посланником ООН в Сирии.

На работу в ООН Аннан пришел в 1962 г. Он получил должность сотрудника по административным и бюджетным вопросам во Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Позже работал в различных структурах ООН в Эфиопии, Египте, Швейцарии, Югославии и США, пока в 1997 г. не стал 7-м генеральным секретарем Организации. Аннан стал первым генсеком, который был избран из рядов персонала ООН. Он занимал эту должность два срока подряд до декабря 2006 г.

В феврале 2012 г. генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Кофи Аннана специальным посланником Лиги арабских государств и ООН в Сирии.

Аннан получил Нобелевскую премию мира в 2001 г. за вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире. Норвежский нобелевский комитет отметил, что Аннан «больше, чем кто-либо, способствовал обновлению ООН». Помимо этого Аннан был лауреатом Вестфальской премии мира, а в 2002 г. Министерство иностранных дел России наградило его Памятной медалью имени А.М. Горчакова. Аннан также был обладателем государственных наград ЮАР, Киргизии, Казахстана, Нидерландов, Португалии.

В последние годы жизни Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд, носящий его имя, со штаб-квартирой в Женеве. С 2013 г. он также возглавлял организацию всемирно известных общественных деятелей Совет «старейшин».