Строительство газопровода «Северный поток – 2» стало одной из тем встречи Путина и Меркель Jens Bьttner / dpa / ТАСС

Субботние переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель были «очень полезной, нужной и своевременной беседой», целью которой было не достижение договоренностей, а «сверка часов по актуальным вопросам». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по итогам трехчасовых переговоров в резиденции Мезеберг в немецком городе Гранзе.

Главные темы стороны обозначили в заявлении для СМИ перед началом встречи. Меркель сообщила, что собирается обсудить обстановку на Украине и отправку миротворцев ООН в Донбасс, поскольку и Германия, и Россия ответственны за разрешение этого кризиса, но Россия – более всего. Кроме того, канцлер намеревалась поговорить о сохранении ядерной сделки с Ираном, строительстве газопровода «Северный поток – 2» и ситуации в Сирии, где сейчас «важнее всего избежать гуманитарной катастрофы». Путин подтвердил интерес ко всем этим вопросам, добавив, что в Сирии нужно в первую очередь помогать тем районам, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе из Европы.

Все заявленные темы лидеры обсудили, заверил после встречи Песков, но подробно описал лишь разговор о «Северном потоке». Был затронут вопрос о возможных санкциях США против компаний, участвующих в проекте, в связи с чем речь зашла о мерах по его защите, сказал пресс-секретарь: «Безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». По его словам, Путин и Меркель согласны, что «абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект».

Песков также сообщил, что сотрудничать по Сирии стороны намерены в новом четырехстороннем формате – Россия, Германия, Франция и Турция: сначала пройдут консультации экспертов, а позже возможны и многосторонние саммиты. Что же касается Донбасса, то стороны «выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса» выполнения минских соглашений, добавил он. О миротворцах ООН пресс-секретарь не упомянул, но министр иностранных дел Германии Хайко Маас позже сообщил в интервью газете Bild am Sonntag, что немецкое руководство уже обсуждает детали этой миссии с представителями Москвы и Киева.

То, что детальные результаты переговоров не были обнародованы ни в Германии, ни в России, – это хороший знак, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: это значит, что произошел конструктивный рабочий диалог по проблемным темам. «На пресс-конференции по итогам хельсинкского саммита России и США были оглашены договоренности, которых удалось достичь. В итоге на Дональда Трампа обрушился шквал критики, и почти все результаты встречи были сведены на нет», – напоминает эксперт. По его мнению, заявление Меркель о поддержке миссии ООН на Украине – это тоже позитивный сигнал. В целом же можно похвалить лидеров за прагматичное взаимодействие вопреки идейным разногласиям, резюмирует Белов.