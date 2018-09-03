Кремль назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян

Комментировать непосредственно случай Дерипаски Песков отказался, но отметил, что спецслужбы США оказывают на российских граждан «моральное и иное давление» Евгений Разумный / Ведомости

США в последние годы порой «очень грубо работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать российских граждан», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в понедельник публикации о попытках американских спецслужб завербовать бизнесмена Олега Дерипаску. Комментировать непосредственно случай Дерипаски Песков отказался, но отметил, что спецслужбы США оказывают на российских граждан «моральное и иное давление».

«Поэтому подобные сообщения, конечно, заставляют задуматься о многом. Но в то же время это то, что является очевидным фактом практики со стороны США в последнее время», — добавил представитель Кремля.

Попытки вербовки россиян в Кремле объясняют желанием США вмешаться во внутренние дела России, пояснил Песков: «Учитывая, что такие бизнесмены, как Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителями огромных бизнес-структур, производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающие в достаточно чувствительных сферах, то мне кажется, подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют о попытках вмешательства во внутренние дела России».

Отвечать на вопрос, предупредил ли Дерипаска Кремль о попытках его вербовки спецслужбами США, Песков отвечать отказался. Вопрос об аналогичных попытках США в отношении других крупных российских бизнесменов он переадресовал «самим этим крупным бизнесменам».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ФБР и минюст США в 2014-2016 гг. пытались завербовать российского бизнесмена Дерипаску. По данным издания, они пытались привлечь его к сотрудничеству в качестве информатора. Спецслужбы США хотели узнать больше об организованной преступности в России, а позже - о помощи президенту США Дональду Трампу в ходе его предвыборной кампании.

По данным газеты, американские спецслужбы пытались завербовать не только Дерипаску, но и других состоятельных россиян. Всего около «полдюжины» близких к президенту России Владимиру Путину бизнесменов. Взамен они предлагали потенциальным информаторам различные привилегии, в том числе послабления визового режима. Издание уточняло, что Дерипаска рассказал российским властям о попытках вербовки. Он и его компании находятся под санкциями США.

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