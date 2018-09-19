В России ускорилась убыль населения

В России снова убыль населения Евгений Разумный / Ведомости

Население России за январь - июль 2018 г. сократилось на 91 900 человек, а без учета миграционного прироста - на 170 500 человек, сообщил сегодня Росстат.

Миграционный прирост перестал компенсировать возросшую естественную убыль населения России, следует из данных статистического агентства. За аналогичный период 2017 г. в стране фиксировалось небольшое увеличение численности населения (+5300 человек) при естественной убыли в 114 400 человек.

Миграционный прирост лишь на 46,1% компенсировал потери населения. Он снизился с 119 700 человек в январе - июле 2017 г. до 78 700 человек за январь - июль 2018 г. Почти все сокращение миграционного прироста обеспечила Украина, следует из данных Росстата.

За семь месяцев 2018 г. ухудшились показатели рождаемости (она упала до 10,9 на 1000 человек с 11,4 за тот же период 2017 г.) и смертности, которая выросла с 12,7 до 12,9. Если такая динамика сохранится, 2018 г. станет первым годом убыли населения России с 2009 г.

Население России с 2009 по 2017 г. выросло на 4,9 млн. Однако 2,6 млн из этого роста обеспечило присоединение Крыма и Севастополя в 2014 г.

Негативные демографические тенденции объясняются двойной демографической ямой молодежи. Фертильный возраст немногочисленных «детей войны» пришелся на 1990-е гг. с их резким снижением благосостояния, а теперь в детородный возраст вступило малочисленное же поколение их детей – внуки «детей войны». По среднему варианту демографического прогноза Росстата численность женщин в возрасте 18-35 лет, на которых приходится около 90% рождений, снизится с 18,9 млн в 2016 г. до 16,9 млн в 2018 г. и 15 млн в 2024 г.

Сокращение миграционного притока ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян объясняет уменьшением числа приезжих с Украины. «В 2015-2016 гг. из Украины был экстремально большой приток, из других же стран приток сократился. Таким образом, один поток компенсировал другой, теперь это прекратилось», – указывает Мкртчян. Например, заметно снизился приток людей из Узбекистана. Мкртчян также отмечает, что в последние годы в статистике среди выехавших числятся иностранцы, которые не продлили регистрацию по месту пребывания на территории России. Таких лиц может быть много как раз среди въехавших ранее в Россию украинцев.

По словам Мкртчяна, в статистику миграционного прироста Росстата также не включаются временные мигранты, приехавшие на короткий период на заработки. Потоки таких мигрантов чувствительны к экономической ситуации в стране и курсу национальной валюты, долговременная же миграция связана с более фундаментальными факторами, например «общим ощущением, что все становится хуже и хуже и зачем особенно приезжать», указывает эксперт. Так, все большее число стран, ранее являющихся миграционными донорами, отворачиваются от России, отмечает Мкртчян. Например, Молдавия и Украина теперь больше ориентируются на страны Западной Европы. По прогнозу Мкртчяна, общий уровень миграции останется примерно на сегодняшнем уровне – значимого прироста не произойдет.