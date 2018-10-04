Заместитель Чайки погиб при крушении вертолета

Саак Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора России с 2016 г. Валерий Шарифулин / ТАСС

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного. «Мы в курсе этой ситуации. По предварительным данным, Саак Альбертович находился на борту этого вертолета в числе пассажиров», — сказал он. По словам источника агентства, Карапетян был в отпуске.

Частный вертолет AS-350 разбился около семи часов вечера в среду в Солигаличском районе Костромской области, сообщает региональное управление МЧС России. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По данным Северо-западного следственного управления на транспорте СКР, при крушении погибли три человека.

Вертолет вылетел без официального разрешения, сообщила пресс-служба губернатора Костромской области. Как пояснил Куренной, вертолеты такого класса не обязаны получать разрешение, достаточно лишь подать уведомление. «Уведомление было подано», — добавил он, не уточнив маршрут полета. По данным «Интерфакса», вертолет летел из Москвы в Плес.

Как сообщает «Коммерсантъ», вертолет принадлежал комплексу «Heliport Москва». Оттуда он вылетел в среду вечером в село Спасское. Не долетев до него, вертолет рухнул в лесу около деревни Вонышево. О крушении в экстренные службы сообщили местные жители. По предварительным данным, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темное время суток.

Саак Карапетян занимал должность заместителя генпрокурора России с 2016 г., сообщается на сайте ведомства. По итогам прошлого года он задекларировал наибольший семейный доход среди всех сотрудников Генпрокуратуры. Карапетян в 2017 г. заработал 5 млн руб., его супруга — 46,3 млн руб. Семья владеет квартирой, несколькими земельными участками, двумя жилыми домами, гаражом и нежилыми помещениями.

Карапетян родился в 1960 г. в Ростовской области, окончил Ростовский государственный университет по специальности «правоведение». В разные годы работал в ростовской прокуратуре, Министерстве юстиции, Генпрокуратуре, с 1996 по 2000 г. был депутатом Госдумы.

Фотографии с места крушения вертолета