Самые богатые сотрудники Генпрокуратуры и их супруги
Юрий Чайка заработал в прошлом году больше, чем всего его заместители. Однако по семейному доходу лидером не стал
Семейный доход генпрокурора России Юрия Чайки, согласно декларации на сайте ведомства, составил 20 млн руб. Генпрокурор задекларировал 11,7 млн руб., его жена – 8,3 млн руб. В собственности супруги – половина квартиры площадью 203,6 кв.м и нежилое помещение (175,3 кв.м). Также семья владеет автомобилем ГАЗ-13
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Наибольший семейный доход в прошлом году задекларировал заместитель генпрокурора Саак Карапетян – 51,3 млн руб. Карапетян в 2017 г. заработал 5 млн руб., его супруга – 46,3 млн руб. Семья владеет квартирой, несколькими земельными участками, двумя жилыми домами, гаражом и нежилыми помещениями
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Другой заместитель генпрокурора – Андрей Кикоть – занял второе место в ведомстве по семейному доходу (28,7 млн руб.). Доход Кикотя в прошлом году составил 3,7 млн руб., его жены – 25 млн руб. В собственности семьи земельный участок, нежилое помещение, 2/3 доли в квартире и автомобиль Audi Q7. В пользовании семьи Кикотя 15 квартир, следует из декларации
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Семейный доход начальника правового управления Генпрокуратуры Артура Завалунова составил 16,2 млн руб., из них 15 млн руб. заработала его жена. В их собственности квартира и машино-место
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Семейный доход более 10 млн руб. среди руководителей Генпрокуратуры также получил замначальника управления Эдуард Селезнев – за 2017 г. он задекларировал 14,3 млн руб. Селезнев заработал 2,4 млн руб., его жена – 11,9 млн руб. В собственности семьи квартиры, два нежилых помещения и автомобиль Audi А6
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