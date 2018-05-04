Политика / Власть

Самые богатые сотрудники Генпрокуратуры и их супруги

Юрий Чайка заработал в прошлом году больше, чем всего его заместители. Однако по семейному доходу лидером не стал
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