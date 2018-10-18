Политика / Безопасность и право

Участница Pussy Riot пожаловалась в ЕСПЧ на наказание за запуск бумажных самолетиков

По мнению российского суда, эта акция мешала проходу граждан у здания ФСБ
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Участница группы Pussy Riot Мария Алехина пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение Мещанского суда Москвы, который приговорил ее к 100 часам обязательных работ за апрельскую акцию в поддержку мессенджера Telegram у дверей здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщила адвокат Алехиной Светлана Сидоркина. Участники акции запускали разноцветные бумажные самолетики (символ Telegram) к зданию ФСБ в знак протеста против блокировки мессенджера. По версии суда, участие Алехиной в заранее спланированной акции привлекало внимание граждан, повлекло за собой их массовое пребывание в месте нахождения нарушительницы, фактически мешало проходу граждан по пешеходной зоне, ограничивая вход и выход из здания ФСБ. Запуск самолетиков в дверь здания также создавал помехи движению пешеходов и проезжающего мимо автотранспорта «в связи с попаданием указанных изделий на проезжую часть» – все это, по мнению суда, «свидетельствует о наступлении общественно опасных последствий, а именно создания толпы, препятствующей свободному движению пешеходов», а также их проходу к «объектам социальной инфраструктуры».

Алехина настаивает, что ее задержание и последующее привлечение к административной ответственности представляет собой вмешательство со стороны государства в право на свободу выражения мнения и собраний (ст. 10 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека). Заявительница утверждает, что была наказана правоохранительными органами и судом за выражение своего мнения, а не за нарушение общественного порядка. Она также полагает, что суд не был справедливым: в деле не участвовала сторона обвинения и фактически суду пришлось взять на себя эту роль.

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