Минюст США обвинил «бухгалтера Пригожина» в попытке вмешаться в новые выборы

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Минюст США обвинил гражданку России 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября 2018 г. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы, отмечает Reuters.

По данным уголовного обвинения, Хусяйнова работала главным бухгалтером в проекте «Лахта» (исторический район Санкт-Петербурга, где строится штаб-квартира «Газпрома»), названном в сообщении «проектом прикрытия, который финансировали российский олигарх Евгений Пригожин и две компании под его контролем – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг».

«Обвинение утверждает, что гражданка России Елена Алексеевна Хусяйнова вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии», – заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс. По версии обвинения, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США, включая расходы на активистов, рекламу в социальных медиа, покупку прокси-серверов и доменных имен, а также «продвижение постов в социальных сетях».

Сумма финансирования составила $35 млн с января 2016 г. по июнь этого года, причем только с января по июнь 2018 г. проекту «Лахта» было выделено $10 млн, утверждает минюст. Правда, далеко не вся сумма пошла на деятельность в США, уточняет министерство. Оно считает, что Хусяйнова была на ключевой позиции финансирования «информационной войны против США».

Минюст подчеркивает, что обвинение не утверждает, что усилия Хусяйновой с сообщниками как-то повлияли на исход президентских выборов 2016 г., а также что у нее были сознательные сторонники в США. «Расследование получило исключительно полезную помощь и сотрудничество от частных компаний, таких как Facebook и Twitter», – отмечается в документе.

В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против знакомого президента России и бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.

Пригожин пока не комментировал новые обвинения.

В июле этого года председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Боб Коркер заявил, что американский парламент до ноябрьских промежуточных выборов одобрит новые санкции против России. Он выражал уверенность в том, что «что-то подобное будет принято в следующие пару месяцев».

«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Поскольку ни один другой президент, как я, не проявляет такую жесткость по отношению к России, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» – писал и президент США Дональд Трамп в своем Twitter 24 июля.