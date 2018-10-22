Союзники США не хотят ликвидации договора о ракетах средней дальности

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (слева) и секретарь Совета безопасности России Николаей Патрушев (справа) Press Service of the Russian Security Council via AP

В первый день своего пребывания в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Информация о переговорах была крайне скудной – по сообщению пресс-службы Совбеза, российская сторона заявила о необходимости сохранения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обсуждения всех вопросов, связанных с ним. По сообщению посольства США в Twitter, обсуждали «соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом». В понедельник состоялась и встреча Болтона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

При этом заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД (считается, что Болтон в числе авторов этой идеи) вызвало широкий и в основном негативный резонанс в мире. «Подобные шаги, если они будут предприняты, в реальности сделают мир более опасным», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что эта тема будет поднята на переговорах Путина и Болтона – ранее Песков сообщал, что встреча возможна во вторник. Лавров в понедельник призвал не «гадать на кофейной гуще», а дождаться разъяснений от Вашингтона. «Высказываются мнения и о том, что это намерение означает не намерение выйти из договора, а предложение его изменить», – сказал Лавров.

За исключением Великобритании, которая, по словам министра обороны Гэвина Уильямсона, «абсолютно твердо» поддерживает США в намерении выйти из ДРСМД, Европа считает заявление Трампа опрометчивым и недальновидным. Первой опасения высказала Германия: «Мы призываем США тщательно обдумать возможные последствия. <...> ДРСМД уже 30 лет является основой европейской архитектуры безопасности», – цитирует Der Spiegel министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. По его словам, решение США ставит перед Германией и Европой «трудные вопросы», поскольку для них договор имел особое значение. Опасения руководства Германии разделяет президент Франции Эмманюэль Макрон: в телефонном разговоре с Трампом он напомнил о «важности договора, особенно для европейской безопасности и стратегической стабильности», сообщила в понедельник пресс-служба президента. Евросоюз также призывает США и Россию сохранить договор, сообщает ABC News.

Против выхода США из договора выступают и крупнейшие игроки в Азии – Китай и Япония. Выход США приведет к разнообразным негативным последствиям, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, добавив, что отсылка к Китаю в заявлении Трампа была «абсолютно ошибочной» (цитата по ТАСС). «Мы придаем большое значение исторической роли этого договора в вопросах контроля за вооружениями и разоружения. Нежелательна ситуация, при которой США действительно придется выйти из договора. Мы надеемся, что эта ситуация улучшится», – приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.

Пожелание сохранить договор, высказываемое представителями важных союзников США и экспертами, будет трудно реализовать с учетом того, что Трамп фактически заявил о необходимости отказа Китая от своего арсенала ракет средней и меньшей дальности. Китай не пойдет на ликвидацию своего арсенала таких ракет, составляющих основу его боевой мощи, в разработку которых им вложены огромные средства, считает Василий Кашин из НИУ ВШЭ.