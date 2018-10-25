На спутниковых фото обнаружился лишь один дивизион сирийской системы С-300

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Контракт на поставку в Сирию четырех дивизионов С-300 был заключен Россией еще в 2006 г., но затем отменен Сергей Портер / Ведомости

Поставленная в Сирию из России зенитная ракетная система С-300 размещена на северо-западе страны в районе города Масьяф, сообщила газета The Times of Israel, ссылаясь на опубликованные в среду и датированные этим же днем спутниковые снимки частной израильской компании ImageSat International. Эта компания полагает, что системы еще не поставлены на боевое дежурство и расположены рядом с местом дислокации системы С-400 российских Воздушно-космических сил (ВКС) – примерно в 55 км от российской авиабазы Хмеймим и в 45 км от пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

О передаче сирийской армии комплексов С-300 Россия заявила после того, как 17 сентября сирийский комплекс С-200 в ходе отражения налета израильских ВВС на побережье Сирии сбил российский разведывательный самолет Ил-20. 2 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что комплекс в составе четырех пусковых установок доставлен в Сирию, местный персонал для обучения отобран и его подготовка займет три месяца. Но позднее агентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщило, что в Сирию передано, причем безвозмездно, три дивизиона систем С-300ПМ2 из состава сил ПВО ВКС России по четыре пусковых установки в каждом. Контракт на поставку в Сирию четырех дивизионов С-300 был заключен Россией еще в 2006 г., но затем отменен по просьбе израильской стороны.