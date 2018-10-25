Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4683 от 26.10.2018 под заголовком: В Польшу на работу

В Польшу мигранты едут работать, а в Германию – за убежищем

Большая часть из них в первом случае – украинцы, во втором – сирийцы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В 2017 г. Европейский союз выдал 3,1 млн первичных видов на жительство, это на 4% больше, чем в 2016 г. Такие данные опубликовала в четверг статистическая служба ЕС – Евростат. В докладе отображено несколько параметров, описывающих миграцию в Евросоюз: страна происхождения мигрантов, причина миграции и страна, выдавшая разрешение.

Больше всего разрешений было выдано выходцам с Украины (662 000, или 21% от всех получивших вид на жительство) и из Сирии (223 000, или 7%). Кроме того, большая доля получателей первичных документов приходится на выходцев из Китая (193 000), Индии (163 000), США (147 000), Марокко (108 000) и Афганистана (87 000).

We're sorry, but something went wrong (500)

We're sorry, but something went wrong.

If you are the application owner check the logs for more information.

Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике