В Польшу мигранты едут работать, а в Германию – за убежищем

Большая часть из них в первом случае – украинцы, во втором – сирийцы

Статья опубликована в № 4683 от 26.10.2018 под заголовком: В Польшу на работу

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Германия выдала больше всего документов по другим причинам, из них большинство в соответствии со статусом беженца и для дополнительной защиты Michael Dalder/REUTERS

В 2017 г. Европейский союз выдал 3,1 млн первичных видов на жительство, это на 4% больше, чем в 2016 г. Такие данные опубликовала в четверг статистическая служба ЕС – Евростат. В докладе отображено несколько параметров, описывающих миграцию в Евросоюз: страна происхождения мигрантов, причина миграции и страна, выдавшая разрешение.

Больше всего разрешений было выдано выходцам с Украины (662 000, или 21% от всех получивших вид на жительство) и из Сирии (223 000, или 7%). Кроме того, большая доля получателей первичных документов приходится на выходцев из Китая (193 000), Индии (163 000), США (147 000), Марокко (108 000) и Афганистана (87 000).