США объявили о новых санкциях против России за Крым и Донбасс

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

США в четверг, 8 ноября, введут новые санкции против российских физических лиц и организаций, причастных к присоединению Крыма и ситуации в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Сегодня минфин США объявит о введении новых санкций в отношении России, связанных с Украиной и Крымом, – сказал Волкер на брифинге в Брюсселе. – Это санкции против трех физических лиц и девяти организаций, которые поддерживают попытки России интегрировать Крым частными инвестициями и проектами, либо причастных к серьезным нарушениям прав человека».

Позднее в четверг Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США опубликовал этот список. В него вошли Александр Басов, бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Сушко и учредитель ООО «УКИП» Владимир Зарицкий. В списке компаний — крымский курорт «Мрия», санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компания «Гарант-СВ», Управляющая компания инфраструктурных проектов (ООО «УКИП»), ООО «Южный проект» и министерство государственной безопасности ЛНР.

Санаторно-курортный комплекс «Мрия» входит в число компаний Сбербанка. «Ведомости» запросили комментарий у госбанка.

Волкер подчеркнул, что США намерены расширять санкционные списки, пока Россия не обеспечит «прогресса по Украине». «В случае с Крымом мы ожидаем длительного противостояния по вопросу статуса полуострова. Что касается Донбасса, мы настаиваем на полном выполнении Россией минских соглашений, которые Россия пока не выполнила», – заявил представитель госдепартамента.

На этой неделе о том, что США продолжат санкционную политику против России, заявил представитель госдепартамента Роберт Палладино. Он подтвердил планы ввести второй раунд санкций против России из-за «дела Скрипаля», так как США не получили от России заверений в отказе от использования химического оружия после инцидента в Солсбери. Однако Палладино отметил, что введение этих санкций потребует дополнительных консультаций с конгрессом.

Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, фактически полное ограничение экспорта и импорта между странами, запрет на полеты «Аэрофлота» в США, а также блокирование американской стороной предоставления России кредитов международными финансовыми организациями и отказ от кредитования страны банками США.

Страх новых санкций стал ключевым фактором неудачного размещения ОФЗ российским Минфином. 7 ноября Минфин провел два аукциона ОФЗ – он предложил два выпуска по 10 млрд руб. с погашением в 2024 и 2029 гг. Однако из 20 млрд руб. министерству удалось разместить чуть более половины – 11,2 млрд руб.