Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Обновление советчиков

Кремль проведет ротацию Совета по правам человека

До конца года может смениться половина президентских правозащитников
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

До конца года президентский Совет по правам человека (СПЧ) ожидает ротация, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента, и подтвердили несколько членов СПЧ. Может смениться около половины членов совета, говорит собеседник, близкий к администрации: «Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту». Список будет утвержден указом Владимира Путина перед традиционной встречей СПЧ с главой государства, которая обычно проходит в конце года и на которой будет присутствовать уже новый состав совета. В него не войдут прежде всего люди, которые не принимают активного участия в работе, но покинуть СПЧ могут и некоторые активные члены, добавляет собеседник.

У некоторых членов СПЧ ранее возникали проблемы с властями. Например, председатель Комитета против пыток, ведущего активную правозащитную работу на Кавказе, Игорь Каляпин конфликтовал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В 2016 г. Каляпина забрасывали яйцами во время поездки в Чечню, офис комитета там сожгли, а Кадыров отказался встречаться с СПЧ на выездном заседании в Грозном. Этот конфликт может помешать Каляпину остаться в совете, допускает собеседник.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике