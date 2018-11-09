Кремль проведет ротацию Совета по правам человека
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До конца года президентский Совет по правам человека (СПЧ) ожидает ротация, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента, и подтвердили несколько членов СПЧ. Может смениться около половины членов совета, говорит собеседник, близкий к администрации: «Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту». Список будет утвержден указом Владимира Путина перед традиционной встречей СПЧ с главой государства, которая обычно проходит в конце года и на которой будет присутствовать уже новый состав совета. В него не войдут прежде всего люди, которые не принимают активного участия в работе, но покинуть СПЧ могут и некоторые активные члены, добавляет собеседник.
У некоторых членов СПЧ ранее возникали проблемы с властями. Например, председатель Комитета против пыток, ведущего активную правозащитную работу на Кавказе, Игорь Каляпин конфликтовал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В 2016 г. Каляпина забрасывали яйцами во время поездки в Чечню, офис комитета там сожгли, а Кадыров отказался встречаться с СПЧ на выездном заседании в Грозном. Этот конфликт может помешать Каляпину остаться в совете, допускает собеседник.
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