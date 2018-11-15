Путин оставил российским бизнесменам право участвовать в Давосском форуме

Владимир Путин в Давосе в 2009 году WEF/Flickr / Reuters

Решать, принимать ли участие в международном экономическом форуме в Давосе, должен сам бизнес, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время саммита АСЕАН в Сингапуре.

«Каждый человек, представитель какой-то компании, имеет право... У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут ли они участвовать или не будут», — сказал президент. «Если кто-то на площадках такого рода вводит ограничения, они работают против себя, они разрушают основы своей деятельности», — заметил Путин.

Накануне бойкот Россией форума в Давосе поддержал многолетний участник форума, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его мнению, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями, они тем самым нарушат основополагающие рыночные принципы.

На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Во вторник, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия впервые откажется от участия в форуме, если это решение не пересмотрят.

По данным FT, юридических ограничений для приезда Дерипаски, Вексельберга и Костина на форум нет, но организаторы передумали звать их в Давос из-за давления Вашингтона. Кроме того, международные организации в целом стали очень осторожны в контактах с фигурантами санкционных списков. Юрист, работающий с одним из трех россиян, пояснял «Ведомостям», что организаторы форума боятся попасть под вторичные санкции США, если примут оплату за участие в форуме от фигурантов таких списков.