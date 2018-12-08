Путин поручил единороссам стать партией прорывного развития России

Чтобы выйти на новый уровень развития и стать партией «прорывного развития России», Путин посоветовал единороссам «проявлять уважение к людям» Станислав Красильников / ТАСС

Партии «Единая Россия» отведена особая роль: она должна стать партией прорывного развития России, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде единороссов в субботу. «Партия в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать ответственные решения, разъяснять эти решения, потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше, являются правильными, а путь, который мы наметили, является единственно верным», — пояснил президент.

«Именно такое поведение является лидерским, — отметил Путин. — Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные, нужные стране решения».

Лидерство единороссов — колоссальный ресурс для достижения динамичных, содержательных перемен в стране, которые предусмотрены в майском указе президента, считает Путин. «Только такое, прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан», — добавил он. Но нужно «обязательно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую, почему принято такое, а не иное решение, и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время», несколько раз призывал Путин единороссов во время своего выступления.

Обычные граждане мало задумываются, «где мы находимся, мало кто читает даже аналитические обзоры», пояснил президент. «А я вам хочу сказать: мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации, — продолжил Путин. — И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как — отстанем навсегда. Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматическая ситуация развивается в мире и в нашей судьбе тоже. Надо это понять и работать очень активно».

Единороссы присутствуют во всех органах власти на всех уровнях, напомнил Путин. А люди, находящиеся во власти, должны иметь четкую программу действий для развития страны, иначе «нечего приходить во власть», указал он: «Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто добрался до власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах».

Основную работу с людьми партийцы должны проводить в регионах, без поддержки которых успеха не будет, отметил президент: «Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач. И у "Единой России" здесь повышенная ответственность — ответственность за историческую судьбу Родины, за благополучие граждан».

Чтобы выйти на новый уровень развития и стать партией «прорывного развития России», Путин посоветовал единороссам «проявлять уважение к людям», не допускать заносчивости и хамства по отношению к избирателям, быть открытыми для любых обращений, продолжать обновление, а также «сделать все необходимое для утверждения внутри партии и в обществе в целом политической культуры дискуссии, атмосферы диалога, доверия и сотрудничества со всеми политическими силами России».

В этом году партия «поддержала весьма сложное политическое решение», напомнил до выступления Путина председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев. «[Партия] поступила так, как должна была поступить, и взяла на себя ответственность», — добавил Медведев. Он не стал конкретизировать, о каком решении речь, хотя ранее и партийцы, и эксперты говорили о сложностях, возникших у партии на сентябрьских региональных выборах из-за поддержки объявленной властями пенсионной реформы. «Для "Единой России" 2018 г. прошел сложно. Хотя мы к кампании готовились долго, она оказалась сложной», — констатировал Медведев. В целом выборы прошли успешно: единороссы получили 75% мандатов в регионах, но не все ответственно подошли к кампаниям, в том числе и на губернаторских выборах, посетовал председатель партии. Кадровые выводы в таких региональных отделениях «Единой России» уже сделаны, последуют и другие решения, сказал Медведев. «Что только ни говорили по поводу наших результатов, возможностей, по поводу сложной реформы, которой мы все занимались. Но есть сухой остаток: он заключается в том, что партия пользуется поддержкой. А все те, кто желает ей чего-то плохого, — у них ничего не выходит», — резюмировал он.