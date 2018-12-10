Евросоюз ввел санкции из-за выборов в Донбассе

Выборы лидеров и депутатов законодательных органов в самопровозглашенных республиках Донбасса прошли 11 ноября Михаил Терещенко / ТАСС

Евросоюз добавил в санкционный список девять человек из-за выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса – Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Список опубликован в официальном журнале Евросоюза. В нем, в частности, фигурирует Леонид Пасечник, который по итогам голосования стал лидером ЛНР.

Помимо Пасечника в списке Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко, председатели народных советов ДНР и ЛНР – законодательных органов, в которых прошли выборы. Также под ограничительные меры попали председатели Центральных избирательных комиссий республик Ольга Позднякова и Елена Кравченко. Санкции предполагают визовые ограничения и заморозку активов на территории ЕС.

5 декабря санкции были одобрены на уровне постпредов ЕС, о чем писал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк. В понедельник он написал, что санкции одобрили министры иностранных дел Евросоюза, а Reuters позже это подтвердило. Имена фигурантов нового списка до сих пор не назывались.

По данным Reuters, на заседании 10 декабря министры иностранных дел ЕС дали понять, что ограничительные меры в связи с конфликтом России и Украины в Керченском проливе приняты не будут. Руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, что руководители МИД стран ЕС обсудили с украинским коллегой Павлом Климкиным «последние события в Азовском море, но также – и это главное – поддержку Украины, украинского народа и территориальную целостность страны».

Выборы лидеров и депутатов законодательных органов в самопровозглашенных республиках Донбасса прошли 11 ноября. Они завершились победой действующего руководства: в ДНР – Дениса Пушилина и провластного движения «Донецкая республика», в ЛНР – Леонида Пасечника и его движения «Мир Луганщине». Явка составила около 80% в ДНР и 77% в ЛНР.

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, а также украинский президент Петр Порошенко назвали эти выборы незаконными. Кремль заявлял, что Россия «с пониманием» относится к этим выборам и что их проведение не скажется на выполнении минских договоренностей.