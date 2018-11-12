На выборах в Донбассе победили действующие руководители

Выборы в Донбассе прошли вопреки возражениям Киева и Запада Игорь Маслов / РИА Новости

Выборы лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и депутатов законодательных органов завершились в воскресенье победой действующего руководства. В ДНР, по данным председателя центризбиркома республики Ольги Поздняковой, победил набравший 60,85% голосов врио главы ДНР Денис Пушилин, а 72,5% на выборах в Народный совет (парламент) получило провластное движение «Донецкая республика» (выборы проводились по пропорциональной системе). В ЛНР, по сообщению ЦИК республики, врио ее главы Леонид Пасечник набрал 68,9% голосов, а выдвинувшее его движение «Мир Луганщине» – 74,12%. Явка составила, по сообщению ЦИК республик, около 80% (1,6 млн человек) в ДНР и 77% в ЛНР (точное число пришедших на участки избирателей не называлось).

По словам опрошенных «Ведомостями» жителей Донецка, активность избирателей действительно была достаточно большой, сравнимой с выборами в украинское время, чему способствовала и широкая торговля на избирательных участках товарами по сниженным ценам. Как говорит человек, близкий к руководству ДНР, результаты выборов в обеих республиках были ясны с самого начала. В ЛНР у Пасечника, сменившего в начале года прежнего главу республики Игоря Плотницкого, изначально не было альтернатив. В Донецке одного из лидеров пророссийского движения 2014 г. – Павла Губарева, вокруг которого могли объединиться недовольные, сняли с выборов под предлогом предоставления при регистрации недостоверных подписей избирателей, а кандидат от местной компартии Игорь Хакимзянов снялся сам после того, как на предвыборном съезде был взорван взрывпакет. По словам человека, близкого к руководству ДНР, в Москве не одобряли идею выборов в обеих республиках до гибели 31 августа в результате взрыва в донецком кафе прежнего главы ДНР Александра Захарченко, но после этого позиция Кремля изменилась. Однако важнее не предопределенные итоги выборов, а явка избирателей: на них, как и на похороны Захарченко, вопреки утверждениям украинской пропаганды, никто автоматами людей не загонял, уверяет собеседник «Ведомостей».

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон вместе с президентом Украины Петром Порошенко еще в воскресенье, в ходе Парижского форума, назвали эти выборы незаконными. Ранее подобную оценку высказали представители США и ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия «с пониманием» относится к этим выборам и их проведение не скажется на выполнении минских мирных соглашений.

«То, что выборы проводятся, несмотря на возражения Киева и Запада, означает, что Кремль полностью контролирует ситуацию в регионе и собирается использовать замороженный конфликт как рычаг влияния на украинские власти», – цитирует Associated Press эксперта киевского исследовательского центра «Новая Украина» Андрея Ермолаева. России нужны эти выборы, чтобы легитимировать власть в самопровозглашенных республиках, сказал агентству Reuters украинский политолог Владимир Фесенко.-