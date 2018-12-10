Арестованная в США Мария Бутина решила пойти на сделку с прокурорами

Бутина заявила, что хочет изменить показания, в которых называла себя невиновной, и попросила суд назначить дату слушания о пересмотре обвинения AP

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, сообщила Окружному суду в Вашингтоне, что готова изменить позицию по своему делу. Об этом сообщает агентство Bloomberg и другие СМИ со ссылкой на совместное заявление Бутиной и федеральных прокуроров США.

Бутина договорилась о сделке с федеральными прокурорами и хочет изменить показания, в которых называла себя невиновной. Она попросила суд назначить дату слушания. При этом Bloomberg не уточняет, в чем именно Бутина готова признать вину. В заявлении отмечается, что россиянка, ее адвокат А. Джей Крамер и прокуроры, которые занимаются этим делом, готовы выступить в суде в ближайшие дни.

Минюст США 16 июля предъявил Бутиной обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. В сообщении ведомства говорилось, что минимум с 2015 г. она занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России и использовала личные связи для того, чтобы влиять на политику США.

По информации Федерального бюро расследований (ФБР), Бутина «работала в интересах высокопоставленного российского чиновника, который позднее занял высокий пост в Банке России». Официально американские власти не называли его имя. Однако минюст США утверждал, что в 2018 г. российский чиновник был включен в санкционный список США. Reuters и The Washington Post писали, что это мог быть зампред ЦБ Александр Торшин. Центробанк России 30 ноября сообщил, что Торшин покинет свой пост в ЦБ в связи с выходом на пенсию.

Бутина свою вину не признавала. Согласно американскому законодательству ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В конце ноября Bloomberg сообщил, что защита россиянки может достигнуть соглашения с прокуратурой о досудебном урегулировании дела. Обвинение и защита, как уточняло агентство, также попросили суд перевести Бутину из одиночной камеры. «Стороны заявляют, что настроены оптимистично относительно внесудебного разрешения дела», – писало агентство.

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