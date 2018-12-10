Арестованная в США Мария Бутина решила пойти на сделку с прокурорами

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Бутина заявила, что хочет изменить показания, в которых называла себя невиновной, и попросила суд назначить дату слушания о пересмотре обвинения
AP
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, сообщила Окружному суду в Вашингтоне, что готова изменить позицию по своему делу. Об этом сообщает агентство Bloomberg и другие СМИ со ссылкой на совместное заявление Бутиной и федеральных прокуроров США.
Бутина договорилась о сделке с федеральными прокурорами и хочет изменить показания, в которых называла себя невиновной. Она попросила суд назначить дату слушания. При этом Bloomberg не уточняет, в чем именно Бутина готова признать вину. В заявлении отмечается, что россиянка, ее адвокат А. Джей Крамер и прокуроры, которые занимаются этим делом, готовы выступить в суде в ближайшие дни.
Минюст США 16 июля предъявил Бутиной обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. В сообщении ведомства говорилось, что минимум с 2015 г. она занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России и использовала личные связи для того, чтобы влиять на политику США.
По информации Федерального бюро расследований (ФБР), Бутина «работала в интересах высокопоставленного российского чиновника, который позднее занял высокий пост в Банке России». Официально американские власти не называли его имя. Однако минюст США утверждал, что в 2018 г. российский чиновник был включен в санкционный список США. Reuters и The Washington Post писали, что это мог быть зампред ЦБ Александр Торшин. Центробанк России 30 ноября сообщил, что Торшин покинет свой пост в ЦБ в связи с выходом на пенсию.
Бутина свою вину не признавала. Согласно американскому законодательству ей грозит до 15 лет тюрьмы.
В конце ноября Bloomberg сообщил, что защита россиянки может достигнуть соглашения с прокуратурой о досудебном урегулировании дела. Обвинение и защита, как уточняло агентство, также попросили суд перевести Бутину из одиночной камеры. «Стороны заявляют, что настроены оптимистично относительно внесудебного разрешения дела», – писало агентство.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes