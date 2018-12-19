Антироссийские санкции

Евгений Разумный / Ведомости

Шестого апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. И если попадание в очередной список чиновников и руководителей госкомпаний стало уже делом более-менее привычным, то санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также их компаний вызвали шок и у самих фигурантов, и в бизнес-сообществе, и на финансовом рынке.

Сильнее всего пострадала UC Rusal Дерипаски, враз лишившаяся американского рынка и потерявшая миллиарды долларов капитализации. Чтобы смягчить удар, Дерипаске пришлось сдавать руководящие позиции в своих компаниях.

Напряжение сохранялось не один месяц, и в августе курс рубля упал, казалось, ни с того ни с сего, хотя помимо ожидания санкций сказались действия на валютном рынке ЦБ и Минфина.

Но минфин США начал давать компаниям Дерипаски послабления, откладывая вступление санкций в силу в полном объеме. И в России расслабились. Рубль перестал реагировать на что-либо. Фондовый рынок, с лихвой восстановившийся после апреля, пережил октябрь и ноябрь гораздо лучше американского, индексы которого упали на 10%. Великобритания, не раз грозившая санкциями за отравление Скрипалей, оказалась занята вопросами, одобрять ли план по Brexit Терезы Мэй и не отправить ли саму Мэй в отставку. Правда, настроение несколько подпортил Всемирный экономический форум, вдруг отказавшийся принимать на январском саммите в Давосе Дерипаску, Вексельберга и Андрея Костина. Россия встала в обиженно-выжидательную позу, однако в середине декабря ситуация разрешилась к обоюдному удовольствию.

Но еще не вечер. Инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей обернулся своеобразной санкцией против Владимира Путина – Дональд Трамп отказался встречаться с ним на саммите «двадцатки». А 17 декабря госдепартамент сообщил, что обсуждает вопрос новых санкций с ЕС и они могут быть приняты в течение одного-двух месяцев.