Вопросы журналистов Путину не вызвали заметного отклика в соцсетях

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Евгений Разумный / Ведомости

Ни один из вопросов, заданных Владимиру Путину в четверг в ходе его традиционной «большой» пресс-конференции, не вызвал заметного отклика у россиян, обсуждавших это событие в социальных сетях, говорится в исследовании компании Brand Analytics, с которым ознакомились «Ведомости».

Существенных колебаний интереса пользователей эксперты в процессе мониторинга соцсетей не обнаружили, хотя уровень внимания к пресс-конференции по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями остался на высоком уровне — 250 000 упоминаний у 94 062 пользователей в течение дня до 19.00, когда завершился мониторинг.

Индекс лояльности к президенту (соотношение числа позитивных обсуждений к числу негативных) немного подрос и составил 0,8 против 0,6 во время прямой линии Путина 7 июня. Но не было взрывного отклика на какой-либо вопрос, заданный президенту, отмечает руководитель аналитического центра Brand Analytics Светлана Крылова: «Пару лет назад динамика обсуждений была живее – были более явные всплески обсуждений вопросов. А во время прямой линии летом живее обсуждали блокировки соцсетей и мессенджеров, цены на топливо и отношения с Украиной. Сейчас же вопросы были более спокойные».

Самой обсуждаемой в соцсетях темой пресс-конференции стало предложение отменить пенсионную реформу и ответное разъяснение президента, почему делать этого он не намерен. На эту тему было более 12 000 сообщений (8% от их общего числа). На втором месте оказался вопрос о возможности возвращения России к социализму и о ностальгии по СССР, которая, по данным «Левада-центра», достигла максимума за последнее десятилетие. Эту тему обсуждали 5,8% пользователей соцсетей. Среди других относительно популярных тем — антироссийские санкции (5%), дедолларизация (4,5%), проблемы крымчан (4,2%), ситуация в Донбассе (4%) и рост цен (3,6%). А в число самых обсуждаемых в соцсетях персон по итогам пресс-конференции, кроме президента США Дональда Трампа, премьер-министра России Дмитрия Медведева и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, попал рэпер Тимати — его президент упомянул, когда говорил о молодежи.