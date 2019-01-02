Спасатели уточнили число жертв при обрушении дома в Магнитогорске

Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области / ТАСС

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске тела 16 погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. «Извлекли 15 и 16 тела (погибших), женщины», — сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщало о 14 погибших. В сообщении МЧС говорится, что шестерых удалось спасти, среди них два ребенка. Все они госпитализированы. Один из спасенных детей, десятимесячный ребенок, был доставлен специальным бортом на лечение в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии. Спасатели ищут еще 25 человек. 2 января в Челябинской области проходит траур по погибшим в результате трагедии.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области уточняет, что спасатели разбирают завалы и ищут людей, работая в четыре смены, по два часа. «Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами», — говорится в сообщении.

Утром 31 декабря в Магнитогорске полностью обрушился один из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, 164. Следственный комитет России (СКР) завел по факту происшедшего дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи рассматривают все версии случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа. 1 января ведомство уточнило, что взрывчатки на месте обрушения дома не обнаружено.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки