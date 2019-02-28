Политика / Власть
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Барабулька без политики

Кремль отметит пятилетие присоединения Крыма фестивалем «Крымская весна»

Чиновники обещают, что празднование пройдет позитивно, но без политики

Федеральные и московские власти отметят пятилетие присоединения Крыма 16–18 марта фестивалем «Крымская весна». Собеседник в администрации президента и человек, близкий к мэрии Москвы, рассказали «Ведомостям», что мероприятие пройдет «позитивно, но без политики». Организаторами выступают управление президента по общественным проектам и правительство Москвы, говорит собеседник, близкий к мэрии. Собеседник в администрации отмечает, что праздник проводится по инициативе Общественной палаты при поддержке правительства Москвы. Ранее фестиваль анонсировал мэр Сергей Собянин на своем сайте.

«Митингов и других политизированных форматов не планируется, – говорит собеседник в администрации президента. – Фестиваль будет включать в себя презентации крымских здравниц, гастрономических особенностей, программ, рассказывающих о литературном, изобразительном, музыкальном наследии, созданном в разные времена на территории Крыма».

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Комментарии
Arty
03:03 01.03.2019
Ежегодный праздник захвата чужой территории. Сколько лет еще будем праздновать?
00
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