Кремль отметит пятилетие присоединения Крыма фестивалем «Крымская весна»
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Федеральные и московские власти отметят пятилетие присоединения Крыма 16–18 марта фестивалем «Крымская весна». Собеседник в администрации президента и человек, близкий к мэрии Москвы, рассказали «Ведомостям», что мероприятие пройдет «позитивно, но без политики». Организаторами выступают управление президента по общественным проектам и правительство Москвы, говорит собеседник, близкий к мэрии. Собеседник в администрации отмечает, что праздник проводится по инициативе Общественной палаты при поддержке правительства Москвы. Ранее фестиваль анонсировал мэр Сергей Собянин на своем сайте.
«Митингов и других политизированных форматов не планируется, – говорит собеседник в администрации президента. – Фестиваль будет включать в себя презентации крымских здравниц, гастрономических особенностей, программ, рассказывающих о литературном, изобразительном, музыкальном наследии, созданном в разные времена на территории Крыма».
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