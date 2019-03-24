Житель Ингушетии пожаловался в суд на отключение мобильного интернета

Республику отключали от сети в дни акций против соглашения о границе с Чечней

В ходе митингов в Ингушетии была ограничена не только свобода передвижения, но и доступ к интернету Maxim Shemetov / Reuters

Мурад Хазбиев из Ингушетии подал в Магасский районный суд иск к ФСБ и МВД. Он требует признать незаконными их действия, приведшие к приостановлению оказания услуг связи на территории республики 8 июня 2018 г., c 4 по 17 октября 2018 г., 27 ноября 2018 г. и 16 марта 2019 г. В иске (копия есть у «Ведомостей») отмечается, что отключения интернета в Ингушетии, как правило, происходят во время мирных публичных мероприятий, когда граждане собираются, чтобы высказаться по важным вопросам местной повестки. Так было, например, в октябре 2018 г. во время двухнедельного митинга в Магасе, когда десятки тысяч человек протестовали против соглашения о границе Ингушетии с Чечней. Интернет был отключен и во время заседания Конституционного суда России по этому вопросу 27 ноября 2018 г. «Я участник этих мероприятий и всецело разделял критические высказывания и лозунги протестующих, – отмечает Хазбиев. – При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку я испытывал ограничения при общении по мобильному интернету».

Ранее жители Ингушетии уже обращались в Роскомнадзор с вопросом о законности действий операторов связи, говорит адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, представляющий интересы Хазбиева. Им был дан ответ, что приостановление оказания услуг связи в стандартах 3G и 4G на территории республики осуществлялось согласно п. 3 ст. 64 закона о связи «на основании мотивированного решения правоохранительных органов». Содержание этого мотивированного решения и название органа, от которого оно исходило, Роскомнадзор не раскрыл. Однако, как отмечается в исковом заявлении Хазбиева, перечень органов, имеющих право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, содержится в ст. 13 закона об оперативно-розыскной деятельности: к таковым отнесены органы внутренних дел и органы ФСБ. Такие обстоятельства заставляют поставить вопрос о законности действий операторов сотовой связи и правоохранительных органов, считает истец, ведь в результате фактически был заблокирован интернет на территории целого субъекта Федерации. Хазбиев является абонентом «Мегафона», поэтому этот оператор и Роскомнадзор фигурируют в иске в качестве третьих лиц.

ФСБ, МВД и «Мегафон» в пятницу не ответили на запросы «Ведомостей». Представители «Вымпелкома» и МТС отказались обсуждать предписания спецслужб об отключении мобильного интернета. Представитель Tele2 сообщил, что компания не работает в Ингушетии.

Собеседник «Ведомостей» в правительстве Ингушетии уверяет, что местные власти не имеют к действиям операторов никакого отношения – это исключительно компетенция правоохранительных органов.

По мнению юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, суд, вероятно, рассмотрит этот иск, но шансы получить таким образом дополнительную информацию невелики: скорее всего, процесс будет закрытым. Еще меньше шансов выиграть это дело, разве что удастся довести его до Европейского суда по правам человека, предполагает эксперт. Ингушетия, по его словам, первый российский регион, где задокументирован шатдаун, но огромное их количество уже можно наблюдать, например, в Индии или странах Африки, т. е. это вполне рабочий репрессивный инструмент, позволяющий ограничить коммуникацию. И опасения оппозиционеров по поводу возможного распространения такой практики вполне понятны, особенно с учетом последних законодательных нововведений по части суверенного интернета, резюмирует Дарбинян.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней