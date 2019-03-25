Расследование Мюллера практически устранило угрозу импичмента Трампа

Предвыборного сговора Дональда Трампа с Россией не было, но отношения двух стран это не улучшит Евгений Разумный / Ведомости

Выводы спецпрокурора США Роберта Мюллера об отсутствии сговора между президентом Дональдом Трампом и властями России стали настоящим облегчением для Трампа и неприятным сюрпризом для его противников, сообщают американские СМИ. Доклад Мюллера практически устранил угрозу импичмента и обеспечил Трампу весомую поддержку в оставшиеся 22 месяца его первого срока, полагает The New York Times. Но эксперты уверены, что до окончательной развязки еще далеко.

Расследование Мюллера длилось 22 месяца. Были выдвинуты обвинения против 34 человек, в том числе экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и экс-советника штаба Роджера Стоуна, бывшего личного юриста президента Майкла Коэна. О том, что Мюллер завершил расследование и передал итоговый доклад генпрокурору и министру юстиции Уильяму Барру, стало известно в ночь на субботу. В воскресенье Барр представил конгрессу выжимки из доклада, его письмо опубликовано на сайте минюста.

Доклад состоит из двух частей. В первой говорится, что комиссия не обнаружила, чтобы какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам сознательно вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа». В то же время были подтверждены более ранние выводы о вмешательстве России в выборы-2016 посредством кибератак и деятельности Агентства интернет-исследований. Во второй части рассматриваются обвинения в адрес Трампа, связанные с воспрепятствованием правосудию: в частности, речь идет об оплате молчания двух порнозвезд и увольнении в мае 2017 г. директора ФБР Джеймса Коми. В этой части Мюллер не сделал однозначных выводов, но отметил, что отсутствие доказательств вины президента не снимает с него ответственности.

Представляя документ, Барр подчеркнул, что за ним остается право определить, является ли поведение Трампа и других фигурантов доклада преступлением. Против этого резко выступили демократы, передает Associated Press: по их мнению, республиканец Барр, номинированный на должность Трампом, не может объективно судить о результатах расследования. Пока что Барр считает, что в докладе не выявлено никаких действий Трампа, которые могли бы квалифицироваться как преступления.

Сам Трамп в своем Twitter назвал выводы Мюллера «полным оправданием». Ранее он выступал за публикацию доклада, чтобы все американцы убедились в беспочвенности обвинений. Теперь публикации требуют и демократы. «Письмо Барра поднимает столько же новых вопросов, сколько дает ответов», – говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера. Однако Барр заявил, что решение о публикации полной версии доклада он примет только после того, как поймет, обнародование каких фрагментов не противоречит закону.

В нашей судебной практике таких докладов нет, но это можно сравнить с доследственной проверкой, поясняет советник коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин: «По сути, Мюллер описал факты, но не сделал никаких заключений. Поэтому сейчас и Трамп, и демократы трактуют доступные части доклада в свою пользу, хотя до окончательного разрешения ситуации еще далеко». Результат расследования затормозит принятие новых антироссийских инициатив в конгрессе, но не сможет повлиять на повседневную санкционную практику США, считает эксперт: «Уже сформулирован инструментарий включения в санкционные списки на основании вмешательства в демократические процессы, нарушений в области кибербезопасности, событий на Украине».

Несмотря на выводы об отсутствии сговора с Россией, доклад может негативно отразиться на российско-американских отношениях, полагает старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря США Стивен Сестанович: «Вывод о вмешательстве в выборы может привести к усилению давления на Трампа, с тем чтобы еще больше ужесточить меры в отношении России и не допустить вмешательства в будущем». Хотя улучшению отношений двух стран мешает не доклад Мюллера, а некомпетентность их лидеров, уверен эксперт: «Каждый раз, когда они встречаются, они делают только хуже. Если Трамп воспользуется докладом как поводом для новой встречи [с Владимиром Путиным], то, возможно, это создаст условия для еще большего ухудшения отношений».