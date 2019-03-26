Обвинение запросило для бывшего главы Коми рекордный для экс-губернаторов срок

Гайзер был задержан в сентябре 2015 г., свою вину он не признает Виталий Белоусов / РИА Новости

Представитель гособвинения во вторник попросил Замоскворецкий райсуд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб., сообщил «Интерфакс». Обвинение считает его виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 3 ст. 210 УК), получении взяток (ч. 6 ст. 290), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1). По делу проходят 13 человек, для остальных запрошены сроки от восьми до 20 лет. В частности, для бывшего замглавы Коми Алексея Чернова прокурор попросил 20 лет лишения свободы, для предшественника Гайзера на посту главы республики и экс-сенатора Владимира Торлопова, а также предпринимателя Александра Зарубина – по 17 лет.

Гайзер был задержан в сентябре 2015 г., свою вину он не признает. По версии обвинения, с декабря 2005 г. по сентябрь 2015 г. фигуранты дела с использованием служебного положения похитили акции ряда предприятий, получили взятки в размере более 198 млн руб. и легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн руб. «Члены преступной группы рассматривали ресурсы Республики Коми, принадлежащие народу, как лакомый кусок для собственной наживы. Мотив совершения преступлений был один – корысть, при том что все фигуранты дела были далеко не бедны», – цитирует гособвинителя ТАСС. В качестве смягчающего обстоятельства прокурор попросил суд учесть состояние здоровья Гайзера и наличие у него на иждивении родственников.

Даже если судья уменьшит срок наказания, приговор Гайзеру может стать рекордным для экс-губернаторов: ранее максимальными были 13 лет для экс-главы Сахалина Александра Хорошавина. По словам адвоката Гайзера Дарьи Евмениной, запросить «такие чудовищные сроки» для обвиняемых в экономических преступлениях обвинению позволяют санкции ст. 210, но защита убеждена, что ее вменение по таким делам «является порочной практикой, которая в последние годы набирает все большие обороты».

Запрошенный срок не связан лично с фигурой Гайзера, считает политолог Николай Петров: «Репрессии – как воронка: нужно, чтобы они играли устрашающую роль, поэтому, когда они приедаются, должно что-то меняться. В них вовлекаются новые группы элиты, растут сроки, жесткость наказаний. Если раньше восемь лет было своего рода стандартом, то сегодня этого уже мало».