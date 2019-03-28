Российские военные помогут Венесуэле освоить уже полученное вооружение

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Российские военные прилетели в страну в соответствии с действующим межправительственным соглашением о военно-техническом сотрудничестве и будут находиться там столько, сколько потребуется Андрей Гордеев / Ведомости

Российская военная делегация прибыла в Венесуэлу «в рамках нормальных отношений с законным правительством», заявил в четверг помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что российские военные прилетели в страну в соответствии с действующим межправительственным соглашением о военно-техническом сотрудничестве и будут находиться там столько, сколько потребуется. Военный атташе Венесуэлы в России Хосе Рафаэль Торреальба Перес подтвердил «Интерфаксу», что присутствие российских военных в Венесуэле связано с обсуждением сотрудничества в военно-технической сфере: «Подчеркиваю, что речь идет только о военно-техническом сотрудничестве, но никоим образом российское военное присутствие не связано с возможностью проведения военных операций».

В воскресенье, по данным сайта flightradar24, в Венесуэлу прибыли пассажирский самолет Ил-62 и военно-транспортный Ан-124 ВКС России. По информации венесуэльского сайта Noticiera Digital, на самолетах прибыло 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковником Василием Тонкошкуровым (в 2013–2018 гг. – начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба).