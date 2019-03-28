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Политика
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Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы

Ведомости
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Двусторонние отношения России с какими-либо государствами не должны беспокоить третьи страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал от России уйти из Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Россия не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, подчеркнул Песков. Он призвал остальные страны действовать по этому же принципу и «позволить венесуэльцам самим решить свою судьбу». По словам Пескова, недавно российские специалисты прибыли в Венесуэлу в рамках исполнения обязательств России по контрактам на поставку специмущества. Речь идет о военных контрактах и военном оборудовании, объяснил пресс-секретарь президента.

Отношения России и Венесуэлы Песков назвал «традиционными, достаточно развитыми и взаимовыгодными».

На этой неделе, 24 марта, в столицу Венесуэлы прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщили сразу несколько латиноамериканских СМИ (среди них, к примеру, El Comercio и Webinfomil). По их данным, всего на борту самолетов было 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, чье имя не раскрывается. Данный визит связан с техобслуживанием российской военной техники и обучением венесуэльских специалистов, которые на ней работают, писал Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника.

В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро. Президенту США задали вопрос, как он может заставить Москву это сделать. «Рассматриваются все варианты», – ответил Трамп (цитата по Reuters).

Ранее Кремль уже объяснял визит российских военных в Венесуэлу. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что они прибыли по договоренности с законным венесуэльским правительством. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в рамках двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. «Этот документ никто не отменял», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Политика
Новости

Медведев приостановил приказ Мединского объединить старейшие театры России

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры Владимира Мединского об объединении двух старейших театров России – Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. По его словам, министру поручено провести широкое общественное обсуждение вопроса объединения театров.

В приказе, который 28 марта подписал Мединский, говорилось, что объединение театров будет способствовать «возрождению исторической преемственности театральной культуры, повышению качества предоставляемых услуг», а также «эффективному использованию бюджетных средств».

Идею объединить театры поддержал главный режиссер Театра им. Волкова Евгений Марчелли. По его словам, это позволило бы актерам ярославского театра чаще приезжать в Петербург, Москву, выезжать на гастроли и фестивали. Однако директор театра Алексей Туркалов не согласился с этой позицией. 

Против решения объединить театры также выступил председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. По его мнению, это ставит «под угрозу исчезновения легендарный театр России». Не поддержал идею Минкульта и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он отметил, что, прежде чем принимать такое решение, министерство должно было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. 

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Политика
Новости

РБК: Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити»

Ведомости
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В материалах уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева фигурирует ООО «Бэйс», сообщает РБК со ссылкой на источник. По его данным, от лица этой компании, зарегистрированной в Хабаровском крае, был заключен договор с «Роснефтью» на аренду офиса в регионе. Ишаев является бенефициаром ООО «Бэйс», отметил собеседник издания.

Информация о договоре аренды также содержится на портале госзакупок. Согласно документу, в 2015 г. «Роснефть» заключила с «Бэйс» договор аренды офиса представительства компании на сумму 13,7 млн руб. в год. В сообщении Следственного комитета России говорится, что Ишаев «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства «Роснефти» «с принадлежащей ему коммерческой организацией».

Следовательно, аренда одного квадратного метра офиса в Хабаровске обошлась «Роснефти» в 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы, отмечает РБК. По данным консалтинговой компании CBRE, на которые ссылается издание, средняя ставка аренды офисов в Хабаровске составляет 14 400–16 800 руб. за кв. м в год со всем платежами. Ставка в 50 000 руб. за кв. м и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-сити» и некоторых других районах Москвы, сказали РБК в агентстве недвижимости Knight Frank.

До 2017 г. директором «Бэйса» был действующий вице-губернатор Хабаровского края Владимир Хлапов, отмечает издание. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. РБК не удалось дозвониться по номерам телефонов, указанным в базе «СПАРК-Интерфакс».

Ишаева, который с 2013 по 2018 г. был советником руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, задержали 28 марта в Москве. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти».

Бывшие министры под следствием

Политика
Новости

Жителям Москвы с временной регистрацией могут разрешить голосовать на выборах мэра

Ведомости
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Мосгоризбирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в Москве голосовать на выборах мэра столицы. Такое решение было принято на заседании 28 марта, документ отправили на рассмотрение в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс».

«Это большая прослойка населения, в первую очередь речь о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры, фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации», – сказал председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Предполагается, что проголосовать смогут только те, у кого временной регистрации больше трех месяцев, заметил Горбунов. По его словам, это связано с тем, чтобы перед выборами в Москву «массово не приезжали из других регионов».

Последние выборы мэра прошли в Москве в сентябре 2018 г. Победу одержал Сергей Собянин, набрав 69,95% голосов избирателей. Срок его полномочий – пять лет.

Собянин возглавил топ-10 самых глав регионов

Бизнес
Новости

«Газпром» купит активы и имущество «Кыргызнефтегаза»

Ведомости
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«Газпром» договорился о покупке активов и имущества «Кыргызнефтегаза», следует из сообщения российской компании. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов 28 марта подписали соответствующую дорожную карту.

«Дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий. В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки», – говорится в сообщении «Газпрома».

«Кыргызнефтегаз» осуществляет в Киргизии геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных и разведочных скважин, а также эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. «Дочка» «Газпрома» «Газпром Кыргызстан» – является эксклюзивным импортером природного газа в Киргизию, компании принадлежат газотранспортная и газораспределительная системы республики.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор может запретить реэкспорт овощей и фруктов из Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства. Это связано с подозрениями российской стороны о ввозе из страны запрещенной продукции.

В последние годы Россельхознадзор постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию плодоовощной продукции с фитосанитарными сертификатами с недостоверными сведениями о стране ее происхождения, отмечается в сообщении. Российское ведомство отмечает, что неоднократно просило Евразийскую экономическую комиссию разработать механизмы, которые помогут регулировать реэкспорт в Россию из Белоруссии. Это не привело к желаемому результату, добавляет Россельхознадзор.

В августе прошлого года Россельхознадзор отчитывался об уничтожении более 26 000 т продуктов в течение трех лет действия санкций. По данным ведомства, больше всего было уничтожено овощей и фруктов (24 900 т), в основном это были польские яблоки и турецкие томаты. Больше всего санкционных товаров завозится в Россию из Белоруссии, также некоторые товары проходят через Казахстан, отмечал Россельхознадзор.

Запрет на ввоз продукции стал ответной реакцией на санкции некоторых стран в отношении России, введенные из-за событий на востоке Украины и референдума о статусе Крыма. В июле 2018 г. президент Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2019 г.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты

Технологии
Новости

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных сайтов

Ведомости
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Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к единому реестру запрещенной в России информации для фильтрации трафика, сообщил пресс-секретарь ведомства. В частности, уведомления были направлены сервисам NordVPN, Openvpn, Kaspersky Secure Connection, IPVanish.

Согласно действующему законодательству VPN-сервисы обязаны подключаться к государственной информационной системе (ФГИС) в течение 30 рабочих дней с момента направления требований, напомнил Роскомнадзор. В противном случае ведомство может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису.

Отмечается, что требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров ранее не направлялись.

Представитель «Лаборатории Касперского» сказал «Ведомостям», что решения компании, работающие в России, будут удовлетворять российским законам и требованиям регуляторов. Они не влияют на основное предназначение приложения «Безопасное соединение» (Kaspersky Secure Connection) – конфиденциальность и защита от перехвата данных, например, при онлайн-платежах в кафе, аэропортах или отелях с использованием открытых сетей Wi-Fi, уверяет он.

Сейчас к системе подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. В начале года Google был оштрафован на 500 000 руб. за неисполнение требований о подключении к ФГИС, после этого компания начала осуществлять фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром, отметил Роскомнадзор.

Политика
Новости

Следствие не стало просить заключать бывшего полпреда в СИЗО

Ведомости
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Басманный суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь суда.

Дело против 70-летнего Ишаева возбуждено из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По данным следствия, бывший полпред сдавал помещения по завышенной цене. О задержании Ишаева стало известно в четверг, 28 марта.

Ишаев занимал с 1991 г. должность руководителя администрации Хабаровска, а в 1996 г. стал губернатором края. В 2009 г. он покинул этот пост и стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральному округе. С 2012 г. совмещал эту должность с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 г. Ишаев был назначен советником руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Эту должность бывший полпред покинул в 2018 г.

Это стало вторым задержанием бывшего министра на этой неделе. В среду был задержан и арестован почти на два месяца бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159).

Бывшие министры под следствием

Технологии
Новости

Фанат ЦСКА подал к Mash иск о защите чести и достоинства на миллион рублей

Ведомости
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Лидер одной из фанатских группировок ЦСКА White Horse Илья Златогоров подал иск к Telegram-каналу Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Савеловского суда столицы и подтвердил сам Златогоров.

По словам пресс-секретаря, истец просит признать порочащими и не соответствующими действительности, а также запретить распространять размещенные Mash сведения. Он требует обязать Telegram-канал удалить информацию о его причастности к организации беспорядков и его задержании, а также опубликовать опровержение.

Сумма иска – 1 млн руб. Также Златорогов просит взыскать с Mash расходы (20 300 руб.) на составление протокола осмотра доказательств. Беседа по иску назначена на 15 апреля.

В декабре прошлого года Mash сообщил о задержании Златогорова. В публикации утверждалось, что лидер White Horse причастен к организации ноябрьских беспорядков на Воронцовом поле перед матчем ЦСКА с итальянской «Ромой».

Через несколько дней после этой публикации Златогоров сообщил, что его уволили с работы. «Эти ребята, не разобравшись в ситуации, начали шить мне уголовную статью, а телеканал Mash удачно обвинил меня и оклеветал почти на всю страну как самого опасного хулигана», – написал он на странице «В контакте». Златогоров добавил, что может доказать свою непричастность к беспорядкам.

Технологии
Новости

Правительство США подало в суд на Facebook из-за дискриминации в рекламе жилья

Ведомости
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Департамент жилищного строительства и городского развития США обвиняет Facebook в дискриминации пользователей при размещении рекламы о продаже и аренде жилья, пишет The Washington Post. Департамент обратился с иском в суд.

Чиновники уверены, что соцсеть «поощряет, допускает и вызывает» незаконную дискриминацию потенциальных покупателей жилья при показе рекламы. Тем самым Facebook нарушает закон о справедливом жилье, считает департамент. Прежде общественные организации также обвиняли Facebook в дискриминации: пользователь, размещающий рекламу о продаже или аренде жилья, может ограничить ее показ для афроамериканцев или испаноговорящих пользователей, а также для жителей регионов со средним низким уровнем доходов.

«Facebook разделяет людей, основываясь на том, кто они и где живут, – заявил секретарь департамента жилищного строительства Бен Карсон. – Использование компьютера для ограничения выбора жилья может быть столь же дискриминационным, как и удар дверью по лицу». Неделю назад Facebook заключил мировое соглашение с некоммерческой организацией «Национальный альянс справедливого жилья». Альянс оспорил в суде рекламную политику соцсети. «Мы удивлены иском департамента, поскольку плотно работаем с ними по устранению недостатков в нашей платформе», – заявил представитель Facebook. Он полагает, что департамент решил судиться после того, как соцсеть отказалась предоставить чиновникам доступ к массиву пользовательских данных без гарантий должного их использования.

Финансы
Новости

Гендиректор Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Ведомости
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Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку генерального директора банка Биргитте Боннесен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. «События последних дней создали огромное давление на банк. Поэтому совет директоров решил уволить Биргитте Боннесен с должности», – пояснил председатель совета директоров Ларс Идемарк.

О возможной причастности старейшего банка Швеции к масштабному отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. По данным эстонской газеты Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». Шведский телеканал SVT утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским, а размер транзакций превышал $10 млрд.

Позже основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов, обратился в полицию Швеции с жалобой на Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского».

Совет директоров Swedbank ранее выражал поддержку Боннесен, которую журналисты обвиняли в утаивании информации о транзакциях между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Danske Bank.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР

Выбор редактора
Политика
Новости

Юрист ФБК будет баллотироваться в Мосгордуму

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь будет баллотироваться в Мосгордуму, сообщила она в своем Twitter. Соболь будет выдвигаться по округу № 43 – районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

«Я решила в них участвовать, потому что хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти. Я и в ФБК этим занимаюсь, но выборы – это возможность заставить наш голос звучать громче!» – написала она.

В феврале «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник в окружении Навального, что Соболь и еще один сотрудник ФБК Николай Ляскин планируют принять участие в выборах в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 г. Кроме парламентских партий в них планируют участвовать «Яблоко», независимые политики, в том числе бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, и муниципальные депутаты.

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