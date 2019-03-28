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Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы

Двусторонние отношения России с какими-либо государствами не должны беспокоить третьи страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал от России уйти из Венесуэлы, сообщает ТАСС.

Россия не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, подчеркнул Песков. Он призвал остальные страны действовать по этому же принципу и «позволить венесуэльцам самим решить свою судьбу». По словам Пескова, недавно российские специалисты прибыли в Венесуэлу в рамках исполнения обязательств России по контрактам на поставку специмущества. Речь идет о военных контрактах и военном оборудовании, объяснил пресс-секретарь президента.

Отношения России и Венесуэлы Песков назвал «традиционными, достаточно развитыми и взаимовыгодными».

На этой неделе, 24 марта, в столицу Венесуэлы прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщили сразу несколько латиноамериканских СМИ (среди них, к примеру, El Comercio и Webinfomil). По их данным, всего на борту самолетов было 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, чье имя не раскрывается. Данный визит связан с техобслуживанием российской военной техники и обучением венесуэльских специалистов, которые на ней работают, писал Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника.

В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро. Президенту США задали вопрос, как он может заставить Москву это сделать. «Рассматриваются все варианты», – ответил Трамп (цитата по Reuters).

Ранее Кремль уже объяснял визит российских военных в Венесуэлу. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что они прибыли по договоренности с законным венесуэльским правительством. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в рамках двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. «Этот документ никто не отменял», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).