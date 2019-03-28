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Кремль объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, как Кремль воспринимает угрозы руководства США о присутствии российских военных в Венесуэле, он подчеркнул: «Мне кажется, неплохо [официальный представитель МИД России Мария] Захарова сказала: “Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются”».

Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта.

Накануне, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. В тот же день американский вице-президент Майк Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и назвал действия российских военных в этой стране «нежелательной провокацией». На брифинге 28 марта Захарова прокомментировала заявление Трампа и Пенса: «На каком правовом основании сделаны эти заявления? Так конкретно хотелось бы сформулировать этот вопрос. Это вопрос не риторический, хочется получить на него ответ».

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, в частности, США, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китай, поддерживают Мадуро.