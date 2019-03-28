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Политика
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Кремль объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Ведомости
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Российские военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, как Кремль воспринимает угрозы руководства США о присутствии российских военных в Венесуэле, он подчеркнул: «Мне кажется, неплохо [официальный представитель МИД России Мария] Захарова сказала: “Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются”».

Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта.

Накануне, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. В тот же день американский вице-президент Майк Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и назвал действия российских военных в этой стране «нежелательной провокацией». На брифинге 28 марта Захарова прокомментировала заявление Трампа и Пенса: «На каком правовом основании сделаны эти заявления? Так конкретно хотелось бы сформулировать этот вопрос. Это вопрос не риторический, хочется получить на него ответ».

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, в частности, США, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китай, поддерживают Мадуро.

Экономика
Новости

ВЭБ переведет часть сотрудников в Воронеж

Ведомости
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Около 300 сотрудников «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ сервиса» будут переведены в единый сервисный центр институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель госкорпорации Андрей Самохин. Переезд планируется завершить до 1 сентября.

По словам источников издания, «ВЭБ.РФ»планирует сократить 2500 сотрудников в рамках оптимизации своей структуры. Собеседник в госкорпорации рассказал РБК, что в головной организации численность персонала уже уменьшилась с 1800 до 1000 человек. Более масштабные сокращения затронут «ВЭБ лизинг», «ВЭБ сервис» и «ВЭБ капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. Их персонал сократится с 2500 до 800 человек.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов говорил, что число сотрудников госкорпорации планируется сократить с восьми до трех тысяч человек. По словам собеседника РБК, основную часть сокращения сотрудников обеспечит передача Связь-банка, в котором сейчас работают 3300 человек.

Источник в госкорпорации отметил, что, по оценкам экспертов, эффект от сокращений составит 30–40% от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов. Только на зарплатах «ВЭБ.РФ» сможет сэкономить около 3 млрд руб.

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Политика
Новости

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Ведомости
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Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram. Об этом сообщила в Telegram-канале организация «Правозащита Открытки» со ссылкой на своего адвоката Сергея Валиулина, который представлял интересы подсудимого.

Третьякова обвинили по ст. 280 Уголовного кодекса (призывы к экстремизму). Причиной стал репост записи из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Как пишет «Медиазона», Третьяков сопроводил сообщение комментарием: «Согласен».

Прокуратура попросила суд приговорить Третьякова к двум годам реального заключения. Подсудимый уже провел в СИЗО год.

Помимо условного срока суд назначил ему два года испытательного срока и установили запрет на участие в общественных организациях. Валиулин подчеркнул, что обжалует приговор.

Политика
Новости

Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов в 33 сферах деятельности

Ведомости
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете принимать в 2019 г. на работу мигрантов в 33 сферах экономической деятельности, сообщается на официальном информационном портале региона.

Иностранным гражданам запретили осуществлять деятельность в области сельского и лесного хозяйства, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, научной и технической деятельности, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. В частности, они не смогут работать водителями и заниматься производством пищевых продуктов, напитков и одежды.

В сообщении отмечается, что запрет был принят «с учетом особенностей рынка труда на территории республики и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ».

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров сказал радиостанции «Говорит Москва», что эта мера противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству. В связи с этим они планируют попросить президента России Владимира Путина разобраться в ситуации.

В четверг, на следующий день после подписания Николаевым запрета, президенты России и Киргизии договорились о «координации усилий.. по раскрытию в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, потенциала общих рынков товаров, услуг, капитала и труда». Об этом сказано в совместном заявлении президентов по итогам переговоров, состоявшихся во время государственного визита Путина в Бишкек. «Подчеркнута важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории сторон», — отдельно отмечено в заявлении.

В Якутии установлена самая высокая стоимость патента для мигрантов по сравнению с другими российскими регионами. Кроме того, в республике постоянно снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы.

Региональное управление Следственного комитета 17 марта завело уголовное дело об изнасиловании и похищении человека после того, как оно получило сообщение о том, что на территории детской площадки в Якутске неизвестный мужчина насильно посадил женщину в салон автомашины и скрылся в неустановленном направлении. Подозреваемого задержали, СК также проверял возможную причастность к преступлению еще двух мужчин.

В тот же день на Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг, пишет издание SakhaLife. Поводом стала информация о том, что в изнасиловании заподозрили мигрантов, выходцев из Средней Азии. Глава Якутии назвал митинг «организованной провокацией со стороны некоторых сил», отметив, что на нем выдвигались вопросы экономического характера. При этом он согласился, что в регионе работают достаточно большое количество мигрантов и занимают рабочие места в отраслях, «где спокойно могли бы работать и местные кадры, начиная с такси».

Политика
Новости

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Ведомости
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Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Компания также обратила внимание на то, что в конце 2018 г. приняла решение ликвидировать представительство. Ликвидационные процедуры завершаются, а все сотрудники получили уведомления об увольнении, подчеркнула «Роснефть».

Об обысках в дальневосточном представительстве «Роснефти» ранее 28 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Источник РБК рассказал, что задержан руководитель представительства Геннадий Кондратов.

В Москве также задержали Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2013 г. его назначили советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти», и, как объявляла компания, он стал курировать вопросы развития бизнеса «Роснефти» на Дальнем Востоке. Работает ли Ишаев в «Роснефти» до сих пор и в каком статусе, неизвестно.

В администрации Хабаровского края в то же время прошли обыски. Как утверждает источник «Интерфакса», задержание Ишаева и обыск связаны: они проходят в рамках расследования одного и того же дела о злоупотреблениях в лесной отрасли.

Политика
Новости

Красноярский коммунист отказался от не доставшегося Грудинину мандата

Ведомости
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Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от предложенного ему мандата физика Жореса Алферова. Об этом заявил он сам, передает ТАСС.

Медведев считает, что депутатом вместо него должен стать бывший кандидат в президенты Павел Грудинин. «ЦИК, на мой взгляд, предвзято отнеслась по отношению к кандидатуре Грудинина, я категорически отказываюсь от мандата депутата Госдумы, выражаю протест», – сказал он. Медведев подчеркнул, что руководство КПРФ не оказывало на него давления.

В марте президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат, ставший вакантным после смерти Алферова. ЦИК отклонил это решение, сославшись на наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

Партия обжаловала отказ ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу. После этого ЦИК передал мандат Медведеву.

Финансы
Новости

ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк из-за сомнительных операций с валютой

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц, сообщается на сайте регулятора.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Он не выполнял обязательства по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Руководство кредитной организации не планировало принимать меры, направленные на их прекращение.

Международный расчетный банк занимал 389 место по величине активов в российской банковской системе. Он не был участником системы страхования вкладов.

Технологии
Новости

YouTube удалил новые выпуски программ Дудя и Парфенова

Ведомости
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YouTube удалил новые выпуски программ Юрия Дудя (канал «вДудь») и Леонида Парфенова (канал «Parfenon»). И в первом, и во втором случае при попытке загрузки роликов всплывает сообщение: «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube».

Пресс-служба Google, которому принадлежит YouTube, отказалась комментировать «Ведомостям» удаление видеозаписей Дудя и Парфенова. «Мы не комментируем отдельные случаи, можем лишь напомнить, что весь контент, загружаемый на YouTube, должен следовать правилам сообщества и местному законодательству», – подчеркнула она. Помощник и концертный директор Парфенова Табриз Шахиди рассказал РБК, что видео с канала Парфенова скрыто, а не удалено. По его словам, это связано с новыми правилами YouTube, по которым при размещении рекламы, интегрированной внутри программ, этот факт нужно указывать в настройках видео. К вечеру 28 марта все будет исправлено и доступ к видео восстановится, подчеркнул Шахиди.

Видео, которое заблокировано на канале Дудя, – интервью с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, которое вышло 20 марта. На канале Парфенова «Parfenon» заблокирован первый выпуск его программы «Намедни», которую он перезапустил в YouTube. Выпуск был размещен в открытом доступе 18 марта, он посвящен событиям, происшедшим в 1946 г.

В программе «вДудь» на YouTube Юрий Дудь берет интервью у известных людей. Первая видеозапись на канале была размещена в феврале 2017 г. Некоторые ролики набирали более 10 млн просмотров, в частности с оппозиционером Алексеем Навальным (12 млн просмотров), рэпером Гнойным (Вячеслав Машнов, 11 млн), Ксенией Собчак (11 млн), Дмитрием Нагиевым (14 млн).

Леонид Парфенов ведет YouTube-канал «Parfenon» с начала 2018 г. Наибольшее количество просмотров набрали выложенные им в открытый доступ две части его документального фильма «Русские евреи» (1,3 млн и 1,6 млн). В январе он объявил о планах выпускать на YouTube программу «Намедни», закрытую в 2004 г.

Политика
Новости

СМИ узнали о задержании в Москве бывшего полпреда президента

Ведомости
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В Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщили источники «Интерфакса» и «РИА Новости». По словам собеседника «Интерфакса», это связано с делом о махинациях в лесной отрасли. Он отметил, что задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела.

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимира Хлапова, рассказал ранее другой источник «Интерфакса». Информацию о проверке подтвердила пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко, отметив, что они проходят в рамках дела о махинациях в лесной отрасли.

Как рассказал РБК источник, задержаны, помимо Ишаева и Хлапова, сын экс-губернатора Дмитрий Ишаев и руководитель представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

Ишаев занял пост руководителя администрации Хабаровска в 1991 г. В 1996 г. он выиграл первые выборы губернатора края. Покинул этот пост в 2009 г., после чего занимал должности министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства региона Василия Шихалева по делу о превышении полномочий. Также был арестован еще один фигурант дела – лесопромышленник Александр Пудовкин. По версии управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, Шихалев в период с 2013 по 2018 г., отвечая в правительстве края за реализацию приоритетных инвестпроектов по освоению лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

Бизнес
Новости

США могут исключить Турцию из производства истребителя F-35 из-за российских ракет

Ведомости
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Вашингтон может найти замену Турции, участвующей в программе производства деталей для истребителей F-35, которые собираются на заводе Lockheed Martin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова собеседника, знакомого с позицией США по этому вопросу. Компоненты для F-35 поставляются из разных стран. В частности, Турция занимается выпуском частей фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилота.

«Турция изготавливает для F-35 около 800 деталей, из которых очень немногие производятся только ей», – говорит собеседник агентства. По его словам, сборку отдельных деталей могут перепоручить подрядчикам, которым предлагалось это сделать ранее. Один из собеседников указывает, что части фюзеляжа уже производятся Northrop Grumman в Калифорнии. Замена поставщиков может привести к замедлению производства на три месяца, отметил источник. В Lockheed Martin ситуацию не комментируют.

Возможный отказ США от услуг Турции по программе F-35 связан с приобретением ею российских зенитных ракетных систем С-400. Контракт на покупку четырех систем за $2,5 млрд был подписан в июле 2018 г. Поставки запланированы на лето, а приступить к развертыванию систем Анкара обещала в октябре.

США на правах союзника по НАТО требовали от Турции отказаться от приобретения российских ракетных комплексов, опасаясь, что они научатся обнаруживать и отслеживать F-35. В качестве альтернативы Вашингтон предлагал Анкаре свою более дорогую противоракетную систему Patriot со скидкой при условии отказа от С-400. Предложение действует до конца марта. 

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком

Ведомости
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«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.

В настоящее время через «Яндекс.Деньги» можно делать покупки и переводы в валюте только через рублевые счета с конвертацией. Новая опция позволит держать деньги на счетах и карте, а также расплачиваться еще десятью иностранными валютами: долларами США, евро, фунтами стерлингов, иенами, юанями, белорусскими рублями, тенге, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми.

Возможность будет платной. Размер платы за подключение опции будет определен по итогам пилота. Мультивалютные платежи предусматривают кэшбек. Как обещает «Яндекс.Деньги», в рамках услуги будет выгодный курс обмена валют, близкий к биржевому. Услуга не предусмотрена для анонимных кошельков.

Зарабатывать компания собирается на доходах интерчейнджа, который банк-эквайер платит сервису за то, что клиент оплачивает товары и услуги по его карте. В меньшей степени доход будет приносить абонентская плата.

Первое время услуга будет работать в тестовом режиме: клиенту нужно подать заявку, чтобы ею воспользоваться. Позже она станет доступна всем, кто пройдет идентификацию, предоставив свои паспортные данные.

Политика
Новости

СМИ сообщили об одобрении США поставок ядерных технологий Саудовской Аравии

Ведомости
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Министерство энергетики США согласовало шесть разрешений для американских компаний на сотрудничество с Саудовской Аравией в области ядерной энергетики. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Собеседники Reuters подтверждают эту информацию. По данным агентства, целью сделки является участие компаний в строительстве как минимум двух атомных электростанций. За это право борются компании нескольких стран, в том числе Южной Кореи и России. Ожидается, что Саудовская Аравия объявит победителей в конце года.

Американские компании обязаны согласовывать с администрацией США сделки, предполагающие экспорт ядерных технологий или участие в производстве или разработке специальных ядерных материалов в Саудовской Аравии. Получить разрешения компании пытались с ноября 2017 г. Когда именно минэнерго выдало согласования, не уточняется. Разрешения позволяют компаниям выполнять предварительную работу в области ядерной энергетики перед заключением сделки, но не предполагают отгрузку оборудования. Чиновник минэнерго пояснил, что запросы согласовывались несколькими агентствами, причем компании взяли с чиновников обязательства о неразглашении информации.

Ранее конгрессмены от демпартии опубликовали доклад, в котором отмечалось, что высокопоставленные чиновники Белого дома работали с компанией IP3 International для продвижения многомиллиардного плана строительства ядерных реакторов на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии. Была ли IP3 International в числе получивших разрешение минэнерго компаний, неизвестно.

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