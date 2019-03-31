Число верящих в нормализацию отношений с Западом россиян достигло максимума за пять лет

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Число поддерживающих присоединение держится на стабильном уровне в 86%, зато в последние три года с 9 до 17% выросла доля тех, кто считает, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные договоренности Евгений Разуиный / Ведомости

Доля россиян, считающих, что конфликт России с Западом из-за Крыма будет спущен на тормозах и отношения вернутся к прежнему уровню, достигла максимума за пять лет. По данным «Левада-центра», так считают 54% опрошенных против 46% год назад. За тот же год с 70 до 65% упала доля респондентов, полагающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда. Число поддерживающих присоединение держится на стабильном уровне в 86%, зато в последние три года с 9 до 17% выросла доля тех, кто считает, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные договоренности.