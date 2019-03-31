Политика / Социальная политика

Число верящих в нормализацию отношений с Западом россиян достигло максимума за пять лет

54% опрошенных считают, что конфликт вокруг Крыма будет спущен на тормозах

Доля россиян, считающих, что конфликт России с Западом из-за Крыма будет спущен на тормозах и отношения вернутся к прежнему уровню, достигла максимума за пять лет. По данным «Левада-центра», так считают 54% опрошенных против 46% год назад. За тот же год с 70 до 65% упала доля респондентов, полагающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда. Число поддерживающих присоединение держится на стабильном уровне в 86%, зато в последние три года с 9 до 17% выросла доля тех, кто считает, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные договоренности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике