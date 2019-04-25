Какие уроки для России должен извлечь Кремль из победы Зеленского на Украине
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Избрание Владимира Зеленского президентом Украины не несет рисков для внутренней политики России, считают во внутриполитическом блоке Кремля, сказали «Ведомостям» два человека из администрации президента и два человека, к ней близких. «Мы не занимаемся вопросами Украины», – категоричен сотрудник внутриполитического блока (тему курирует помощник президента Владислав Сурков. – «Ведомости»). Антиистеблишментная волна – мировой тренд, но тренды сами по себе не хороши и не плохи, говорит он: «Вопрос в умении с ними работать – или предупреждать появление волны, или позиционироваться в духе тренда». Но говорить о реальной антиистеблишментной волне в России в отличие от Украины не приходится, скорее есть отдельные настроения, уверен собеседник: «Слишком разнятся политические культуры двух стран».
«Есть позиция, что это не наша тема», – подтверждает человек, близкий к Кремлю. Для внутренней политики рисков никто не видит, знает он: «Предполагается, что Россия – не Украина, выборы [президента] у нас только в 2024 г. и вряд ли у Зеленского все будет хорошо к концу его срока». Другой близкий к администрации человек тоже говорит, что «фактора Зеленского» для внутренней политики России не существует, обсуждений не было.
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