Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Россия не боится Зеленского

Какие уроки для России должен извлечь Кремль из победы Зеленского на Украине

Чем успешнее окажется его президентство, тем большее влияние это окажет на российскую политику

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины не несет рисков для внутренней политики России, считают во внутриполитическом блоке Кремля, сказали «Ведомостям» два человека из администрации президента и два человека, к ней близких. «Мы не занимаемся вопросами Украины», – категоричен сотрудник внутриполитического блока (тему курирует помощник президента Владислав Сурков. – «Ведомости»). Антиистеблишментная волна – мировой тренд, но тренды сами по себе не хороши и не плохи, говорит он: «Вопрос в умении с ними работать – или предупреждать появление волны, или позиционироваться в духе тренда». Но говорить о реальной антиистеблишментной волне в России в отличие от Украины не приходится, скорее есть отдельные настроения, уверен собеседник: «Слишком разнятся политические культуры двух стран».

«Есть позиция, что это не наша тема», – подтверждает человек, близкий к Кремлю. Для внутренней политики рисков никто не видит, знает он: «Предполагается, что Россия – не Украина, выборы [президента] у нас только в 2024 г. и вряд ли у Зеленского все будет хорошо к концу его срока». Другой близкий к администрации человек тоже говорит, что «фактора Зеленского» для внутренней политики России не существует, обсуждений не было.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Lupus_
08:17 26.04.2019
Уроков несколько: 1. Если системно игнорировать интересы и чаяния граждан, как это делал Порошенко, то поражение неминуемо, даже если на всю катушку использовать админресурс и вбухивать огромные деньги в кампанию, а твой оппонент - не профессионал. 2. Национализм, "томос" и "безвиз" большинством граждан воспринимаются как негодная замена жизни с полноценной работой и без войны 3. Тезис "во всем виновата Россия" на контролируемой киевским режимом территории больше не работает несмотря ни на какую пропаганду. 4. Если проводить враждебную политику в отношении ключевого торгового партнера, который к тому же является гораздо более мощным, то тебя ждет экономическая деградация. 5. Война - плохая новость для инвесторов. А значит, и для воюющей страны и ее руководства, поскольку плохо сказывается на избирателях и рейтингах. 6. Можно убедительно побеждать на крупных выборах, используя в качестве ключевого пиаровского инструмента телесериал. Это крупная находка для отрасли.
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике