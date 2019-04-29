Волна ультраправого популизма докатилась до Испании
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На воскресных парламентских выборах в Испании победила правящая Испанская социалистическая рабочая партия. По предварительным данным, она набрала 28,7% голосов, что позволит ей получить 123 из 350 мест в конгрессе депутатов. Досрочные выборы были назначены после того, как парламент отклонил бюджет, предложенный правительством меньшинства.
Социалисты значительно улучшили свое положение (по итогам выборов 2016 г. им досталось лишь 85 мандатов), но не смогли получить абсолютное большинство в 176 мест для самостоятельного формирования правительства. Поэтому лидеру партии и нынешнему премьеру Педро Санчесу вновь придется искать партнеров для коалиции. Скорее всего, с социалистами объединятся партии левой коалиции Unidas Podemos, предполагают испанские СМИ, хотя их 42 мандатов для большинства тоже будет недостаточно. Остальные крупные партии – Народная партия, «Граждане» и «Голос» – это правые партии с консервативной повесткой, и их союз с социалистами маловероятен. Таким образом, судьба правящей коалиции будет зависеть от региональных левых партий, и в частности от «Левых республиканцев Каталонии», получивших 15 мест и выступающих за независимость автономии, сообщает Euronews.
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