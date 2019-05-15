На месте строительства храма в Екатеринбурге возвели постоянный забор

Работы по монтажу постоянного ограждения в сквере в центре города под строительство собора святой Екатерины Елена Мормоль / ТАСС

На месте строительства храма в Екатеринбурге, против которого третий день проходят протесты, начали возводить постоянный железный забор. Трансляцию вело издание «Екатеринбург онлайн» на своей странице во «В контакте». Ранее на этом месте был временный сетчатый забор, части которого протестующие сбрасывали 13 и 14 мая в расположенную рядом реку.

Строители и техника появилась в сквере утром. Сначала были вбиты и укреплены столбы, к которым крепятся элементы забора. После полудня строители начали крепить с помощью сварки железные плиты между столбами. На месте присутствуют охранники стройплощадки и сотрудники Росгвардии.

За возведением забора наблюдают собравшиеся горожане — это первый раз, когда жители Екатеринбурга собрались на месте строительства уже днем. В предыдущие дни люди приходили к этому месту вечером.

Примерно в 16.30 по московскому времени на месте строительства начались задержания. Как пишет «Znak.com Екатеринбург» в своем Telegram-канале, задержания проходят «группами по 4-5 человек». Людей отводят в автозак, чтобы «проверить документы», отмечает издание. Телеканал «Дождь» также подтверждает задержания.

Противников строительства призвали выйти на флешмоб «Включи свет», который состоится 15 мая в 21.30 по местному времени (19.30 мск). «Твое молчание – их оружие. Пролей свет на происходящее, и пусть этот момент в истории Екатеринбурга не останется незамеченным», – говорится на странице акции во «В контакте». Тем, кто хочет в ней поучаствовать, предлагается на 10 минут зажечь свет, используя «безопасные источники света», в частности фонарики телефонов, вспышки камер, велосипедные фары, гирлянды, неоновые браслеты.

Протесты против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга начались 13 мая после того, как на месте строительства появился сетчатый забор. Участники акции обрушили его, после чего, как писал Znak.com, их «жестко оттеснили» люди, которых издание описало как «спортсменов-бойцов и крупных мужчин, представляющих застройщика».

На следующий день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести переговоры между сторонниками и противниками строительства храма на месте сквера. На встрече присутствовал и он сам. После переговоров вице-губернатор Сергей Бидонько объявил, что для заморозки строительства нет оснований. Протесты продолжились вечером в тот же день. В ходе них, по официальном данным, были задержаны 26 человек.

15 мая конфликт вокруг строительства в Екатеринбурге прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подверг критике протестующих за то, что они проводят несанкционированные собрания, «сопровождающиеся действиями, которые идут вразрез с законами». По его словам, такие акции делают необходимой «определенную работу правоохранительных органов». Представитель Кремля также констатировал, что «местные власти пытаются разобраться [в ситуации]».

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии